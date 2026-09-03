MADRID. — El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves la próxima publicación de un dossier íntegro con la totalidad de los informes policiales elaborados en los días previos a los sucesos fronterizos en Ceuta del 30 y 31 de julio. Con esta medida, el jefe del Ejecutivo busca defender la transparencia de la gestión estatal ante el debate político generado.

Lee tambien: Dos informes de Inteligencia desmienten al Gobierno y prueban que se alertó de una «entrada masiva» y un «colapso inmediato» en Ceuta

Sánchez ha sido tajante al defender el compromiso del Ejecutivo con el acceso público a la información: “El Gobierno no tiene nada que ocultar en este asunto. Tanto es así que he dado orden de publicar un dossier con todos los informes, todos, para que los medios de comunicación y la ciudadanía puedan examinarlos por sí mismos”.

Durante su discurso, el presidente ha rechazado frontalmente las acusaciones de inacción deliberada vertidas por sectores de la oposición. Sánchez ha calificado de “absurdo” sostener la tesis de que el Ejecutivo conocía de antemano el alcance del episodio y decidió omitir actuaciones: “Es absurdo pensar que el Ejecutivo fue avisado y no hizo nada adrede”, ha remarcado, insistiendo en que la documentación oficial que se hará pública permitirá despejar cualquier duda sobre la actuación gubernamental.

Lee tambien: Feijóo exige la dimisión de Sánchez por «incompetente o cómplice» tras el debate de la crisis de Ceuta en el Congreso