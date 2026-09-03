MADRID. — El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha arremetido con dureza contra Pedro Sánchez durante las concentraciones de apoyo a Ceuta celebradas en la plaza de Cibeles de Madrid, acusando al jefe del Ejecutivo de actuar como un “traidor” que está “al servicio como lacayo de Marruecos” por su empeño en exculpar al país vecino de la entrada masiva de migrantes registrada el pasado 30 de julio.

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Abascal ha insistido en que el Ejecutivo conocía con antelación lo que iba a ocurrir en la frontera, asegurando que “el Gobierno miente” y que esta previsión era conocida por varios ministros, tal y como acreditan las recientes informaciones e informes policiales publicados. En este sentido, ha criticado la doble vara de medir diplomática del presidente: “Sánchez acusa a otros países con ligereza —en referencia a Rusia e Israel—, pero en cambio sabe que no lo ha hecho Marruecos”.

Tras calificar al presidente del Gobierno de “psicópata peligroso”, el líder de Vox ha pedido unidad contra la gestión gubernamental y ha vuelto a instar al Partido Popular a activar el instrumento parlamentario recogido en el artículo 102 de la Constitución para formalizar acusaciones de traición política.

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