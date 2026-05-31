El santoral católico celebra hoy, 1 de junio, a San Justino de Roma, mártir (c. 165). La tradición cristiana recuerda su entrega hasta el final, vinculada a la persecución contra los creyentes en el Imperio.

Este lunes se sitúa en el tiempo que corresponde a la vida ordinaria del año litúrgico. En la jornada se reúnen varios mártires y testigos antiguos, lo que da a la conmemoración un sabor especialmente histórico: persecución, juicio y fidelidad.

San Justino de Roma (mártir, c. 165)

Justino aparece en las fuentes cristianas del siglo II como un intelectual y maestro que vivió en el entorno de Roma. Su figura se asocia sobre todo con la apologética, es decir, con la defensa razonada del cristianismo ante quienes lo criticaban.

El rasgo central de la conmemoración es su condición de mártir, datada aproximadamente en torno a c. 165. La memoria litúrgica lo presenta como un testigo que no renunció a su fe incluso cuando el contexto social y religioso se volvió hostil.

En la historia de la Iglesia, su legado queda ligado a la manera de dialogar con el pensamiento de su tiempo sin renunciar a la doctrina. Por eso, su nombre se mantiene como referencia cuando se habla del encuentro entre fe y razón en los primeros siglos.

Su culto, unido a la tradición de su martirio romano, ha contribuido a que San Justino sea recordado no solo por su final, sino por el modo en que sostuvo su fe con palabra y convicción.

Otros santos que se celebran el 1 de junio

Santos Caritón, Cariti, Evelpisto, Jeracio, Peón y Liberiano de Roma : mártires (c. 165) recordados en el mismo marco de persecución en Roma .

: mártires (c. 165) recordados en el mismo marco de persecución en . Santos Amón, Zenón, Ptolomeo, Ingenuo y Teófilo de Alejandría : mártires (249), vinculados a Alejandría en un contexto de persecuciones del siglo III.

: mártires (249), vinculados a en un contexto de persecuciones del siglo III. San Isquirión de Licópoli (c. 250) y compañeros: mártires asociados a Licópoli , con el sello de la fidelidad en tiempos de castigo.

(c. 250) y compañeros: mártires asociados a , con el sello de la fidelidad en tiempos de castigo. San Próculo de Bolonia : mártir (c. 300), tradicionalmente ligado a Bolonia y al testimonio cristiano ante la violencia.

: mártir (c. 300), tradicionalmente ligado a y al testimonio cristiano ante la violencia. San Fortunato de Montefalco : presbítero (s. IV/V), recordado como sacerdote en la etapa tardoantigua.

: presbítero (s. IV/V), recordado como sacerdote en la etapa tardoantigua. San Caprasio de Lérins : solitario, conocido por el camino del retiro y la vida monástica en Lérins .

: solitario, conocido por el camino del retiro y la vida monástica en . San Floro de Arvernia : figura piadosa venerada en Arvernia , con memoria tradicional de santidad.

: figura piadosa venerada en , con memoria tradicional de santidad. San Ronón de Quimper (obispo, c. s. VIII): obispo venerado en Quimper .

(obispo, c. s. VIII): obispo venerado en . San Vistano de Leicester : mártir (849), asociado a Leicester y a la herencia de los testigos de la fe.

: mártir (849), asociado a y a la herencia de los testigos de la fe. San Simeón de Tréveris (1035): santo ligado a Tréveris , cuya memoria mantiene viva la fe en época medieval.

(1035): santo ligado a , cuya memoria mantiene viva la fe en época medieval. San Íñigo de Oña : abad (c. 1060), figura monástica vinculada a Oña .

: abad (c. 1060), figura monástica vinculada a . Beato Teobaldo de Alba : (1150), beato recordado en la tradición local.

: (1150), beato recordado en la tradición local. Beato Juan Pelingotto : (1304), memoria de santidad en la Edad Media.

: (1304), memoria de santidad en la Edad Media. Beato Juan Storey : mártir (1571), testigo de la fe en el contexto de persecuciones del siglo XVI.

: mártir (1571), testigo de la fe en el contexto de persecuciones del siglo XVI. Beato Juan Bautista Vernoy de Montjournal : presbítero y mártir (1794), venerado en los tiempos turbulentos de finales del siglo XVIII.

: presbítero y mártir (1794), venerado en los tiempos turbulentos de finales del siglo XVIII. San José Tuc : mártir (1862), testimonio cristiano en el siglo XIX.

: mártir (1862), testimonio cristiano en el siglo XIX. San Juan Bautista Scalabrini : obispo (1905), conocido por su atención a los emigrantes y su acción pastoral.

: obispo (1905), conocido por su atención a los emigrantes y su acción pastoral. San Aníbal María Di Francia: presbítero (1927), figura recordada por su labor sacerdotal y su influencia espiritual.

Significado litúrgico de 1 de junio

El 1 de junio conserva un protagonismo especial en el santoral por la repetición de memorias de mártires y testigos antiguos, desde mediados del siglo II (como San Justino) hasta persecuciones posteriores. En la práctica devocional, muchos fieles aprovechan estas conmemoraciones para recordar que la Iglesia ha vivido su historia con nombres concretos: Roma, Alejandría, Licópoli y Bolonia, con vidas que culminaron en el martirio o en el servicio pastoral.

En ese marco, la liturgia del día sugiere una lectura sencilla: cuando aparecen juntos mártir y presbítero, la memoria une testimonio y ministerio. Así, la celebración del santo principal no queda aislada, sino que se integra en la jornada con otros nombres que también son celebrados hoy.