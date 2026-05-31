La combinación ganadora y el número clave regulados por Loterías y Apuestas del Estado determinan el escrutinio de una jornada dominical que ofrece un gran bote para los acertantes

La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado este domingo, 31 de mayo de 2026, una nueva edición del sorteo de El Gordo de la Primitiva. Esta cita se ha consolidado como una de las convocatorias de azar con mayor aceptación en España, constituyendo la gran jornada del fin de semana que complementa las fórmulas ordinarias celebradas de manera regular cada lunes, jueves y sábado. Los participantes que disponen de boletos validados para esta fecha ya pueden proceder a la comprobación de sus números para verificar si sus combinaciones coinciden con las extracciones oficiales de la noche.

La combinación ganadora y el reintegro o número clave asignados en el sorteo de hoy han quedado configurados de la siguiente manera tras el desarrollo del acto reglamentario:

Combinación ganadora de El Gordo de la Primitiva: 28, 29, 41, 45 y 52

28, 29, 41, 45 y 52 Reintegro (Número clave): 4

Estructura de las categorías de premios de El Gordo de la Primitiva

El funcionamiento técnico y el reglamento de este sorteo de la lotería nacional determinan la distribución de los fondos económicos entre los apostantes según los niveles de aciertos obtenidos en su resguardo. Las principales categorías de premios quedan estructuradas conforme a los siguientes criterios oficiales:

Primera Categoría: Asignada a los boletos que logran acertar los cinco números de la combinación ganadora junto con el número clave. Esta franja da acceso al gran bote acumulado para la jornada dominical.

Asignada a los boletos que logran acertar los cinco números de la combinación ganadora junto con el número clave. Esta franja da acceso al gran bote acumulado para la jornada dominical. Segunda Categoría: Reservada para aquellas apuestas que registran de forma exclusiva los 5 números de la combinación ganadora.

Reservada para aquellas apuestas que registran de forma exclusiva los 5 números de la combinación ganadora. Tercera Categoría: Destinada a los acertantes de 4 números de la combinación ganadora y el número clave.

Destinada a los acertantes de 4 números de la combinación ganadora y el número clave. Cuarta Categoría: Fijada para los resguardos que presenten 4 números de la combinación ganadora.

Fijada para los resguardos que presenten 4 números de la combinación ganadora. Quinta Categoría: Dirigida a las apuestas que contienen 3 números de la combinación ganadora y el número clave.

Mecánica de juego, coste de las apuestas y precedentes de la fortuna

El método de participación en El Gordo de la Primitiva establece unas pautas fijas para que los clientes puedan configurar sus apuestas. Cada jugador debe seleccionar un total de cinco números dentro de una tabla que comprende las cifras del 1 al 49, además de escoger un dígito específico como el número clave. Este proceso formal de validación se puede ejecutar de manera manual por el propio apostante o de forma aleatoria mediante los terminales informáticos de las administraciones oficiales de lotería. El precio regulado para formalizar cada apuesta individual está fijado en un euro.

La historia de estos sorteos atesora antecedentes significativos en cuanto a la distribución de grandes sumas económicas en el territorio nacional. Un registro destacado tuvo lugar en la provincia de Bizkaia durante el mes de octubre de 2023, fecha en la que la suerte se localizó con esplendor en Sestao. En aquella ocasión, un vecino de la localidad fabril selló el único boleto validado en todo el país que logró alcanzar el premio de categoría especial, consistente en los seis aciertos y el reintegro de la modalidad regular, obteniendo una recompensa económica final que superó los 39 millones de euros.

Innovación tecnológica aplicable al aseguramiento de los impuestos de lotería

El sector de las apuestas y la gestión de premios cuenta con herramientas de carácter tecnológico orientadas a la fiscalidad de los galardones de los juegos de azar. En este ámbito destaca Laguinda, una aplicación adscrita al sector de las insurtech que dispone de un sistema diseñado con el objetivo de devolver la totalidad de un premio de lotería, independientemente de la cuantía que haya correspondido. Esta plataforma digital se encarga de asumir el pago de las retenciones fiscales o impuestos de la lotería que se deben abonar a la Hacienda pública.

El procedimiento operativo para los usuarios es directo, permitiendo que todos los boletos oficiales de La Primitiva, la Bonoloto y El Gordo de la Primitiva puedan ser asegurados bajo este modelo. Según los análisis del sector, las ventajas derivadas de esta aplicación móvil no se ciñen únicamente a los jugadores individuales, sino que poseen la capacidad de extenderse hacia las propias administraciones de lotería. Este desarrollo empresarial e innovador cuenta con el respaldo institucional de la empresa pública Enisa, una organización dependiente de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, la cual se encuentra integrada dentro de la estructura del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.