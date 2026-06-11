El santoral católico celebra hoy, 12 de junio, a San Anfión de Nicomedia, con memoria centrada en su condición de mártir. Esta conmemoración invita a acercarse a los relatos de persecución cristiana en el mundo antiguo.

Es viernes y en el marco habitual del año litúrgico se recuerda, en clave histórica, la firmeza de los creyentes que dieron testimonio en tiempos de crisis. Aunque las fuentes sobre algunos santos son fragmentarias, el recuerdo eclesial mantiene su nombre vivo en el calendario.

San Anfión de Nicomedia

San Anfión de Nicomedia es recordado como mártir y su culto se vincula con Nicomedia, ciudad del ámbito grecorromano donde el cristianismo tuvo presencia y también tensiones con el poder civil. En el calendario se le menciona como figura del primer cristianismo, dentro del conjunto de testigos que la tradición relaciona con etapas de persecución.

Al hablar de mártires como Anfión, la Iglesia conserva un dato central: el testimonio hasta el final. En la memoria hagiográfica, el martirio aparece como culminación de la coherencia cristiana ante la presión externa, y por eso su nombre se mantiene en fechas concretas del santoral.

Su celebración el 12 de junio se integra en la práctica de la conmemoración eclesial: poner un nombre propio, una condición (en este caso, la de mártir) y un lugar (como Nicomedia) para que el fiel no se quede en lo abstracto, sino que llegue al pasado con datos verificables en el calendario.

Como ocurre con otros santos antiguos, conviene acercarse a su historia con respeto: cuando no hay detalles plenamente seguros, la liturgia conserva lo esencial—su martirio—y deja el resto a la investigación histórica y al estudio de las tradiciones locales.

Otros santos que se celebran el 12 de junio

San Basílides de Lorium , mártir: testigo del cristianismo en la tradición martirial asociada al ámbito romano.

, mártir: testigo del cristianismo en la tradición martirial asociada al ámbito romano. San Olimpio de Tracia (s. IV): mártir en la memoria de los testigos de la fe del siglo IV.

(s. IV): mártir en la memoria de los testigos de la fe del siglo IV. San Basílides mártir (s. IV): mártir del siglo IV en el santoral.

mártir (s. IV): mártir del siglo IV en el santoral. San León III , papa (816): pontífice recordado en la historia del papado.

, papa (816): pontífice recordado en la historia del papado. San Odulfo de Utrecht , presbítero (855): clérigo vinculado a la vida cristiana en el entorno de Utrecht.

, presbítero (855): clérigo vinculado a la vida cristiana en el entorno de Utrecht. San Esquilo de Suecia , obispo y mártir (1080): obispo y mártir en la tradición del norte de Europa.

, obispo y mártir (1080): obispo y mártir en la tradición del norte de Europa. Santa Aleyois virgen: santa virgen venerada por el santoral.

virgen: santa virgen venerada por el santoral. San Odulfo de Utrecht (s. IX): misma figura del presbítero, recordada también por su siglo.

(s. IX): misma figura del presbítero, recordada también por su siglo. San León III papa (s. IX): el pontífice situado en el marco del siglo IX.

papa (s. IX): el pontífice situado en el marco del siglo IX. San Plácido de Ocra (s. XIII): santo vinculado a Ocra en la tradición medieval.

(s. XIII): santo vinculado a Ocra en la tradición medieval. San Juan de Sahagún (s. XV): santo del siglo XV con memoria eclesial.

(s. XV): santo del siglo XV con memoria eclesial. San Gaspar Bertoni , presbítero (1843): sacerdote y figura católica del siglo XIX.

, presbítero (1843): sacerdote y figura católica del siglo XIX. Beato Guido de Cortona , presbítero (1245): beato con memoria de su vida sacerdotal.

, presbítero (1245): beato con memoria de su vida sacerdotal. Beato Plácido de Ocra , abad (1248): abad beato en el ámbito monástico medieval.

, abad (1248): abad beato en el ámbito monástico medieval. Beata Florida Cevoli (Lucrecia Elena), virgen (1767): beata recordada como virgen .

(Lucrecia Elena), virgen (1767): beata recordada como . Beato Lorenzo María de San Francisco Javier Salvi , presbítero (1856): presbítero beato del siglo XIX.

, presbítero (1856): presbítero beato del siglo XIX. Beata Mercedes María de Jesús Molina , virgen (1883): beata virgen en el santoral.

, virgen (1883): beata virgen en el santoral. Beato Inocencio Guz (s. XX): beato del siglo XX.

(s. XX): beato del siglo XX. Beato Martín Oprzadek (s. XX): beato del siglo XX.

(s. XX): beato del siglo XX. Beato Estanislao Kubski (s. XX): beato del siglo XX.

(s. XX): beato del siglo XX. Beato Miguel Wozniak (s. XX): beato del siglo XX.

(s. XX): beato del siglo XX. Beato Esteban Grelewski (s. XX): beato del siglo XX.

(s. XX): beato del siglo XX. Beato Antonio Bajewski (s. XX): beato del siglo XX.

(s. XX): beato del siglo XX. Beato Luis Mzyk (s. XX): beato del siglo XX.

(s. XX): beato del siglo XX. Beato Gregorio Frackowiak (s. XX): beato del siglo XX.

(s. XX): beato del siglo XX. Beato Estanislao Kubista (s. XX): beato del siglo XX.

(s. XX): beato del siglo XX. Beato Casimiro Grelewski (s. XX): beato del siglo XX.

(s. XX): beato del siglo XX. Beato José Pawlowski (s. XX): beato del siglo XX.

(s. XX): beato del siglo XX. Beato Luis Liguda (s. XX): beato del siglo XX.

Significado litúrgico: cómo se recuerda a los mártires en el 12 de junio

En el 12 de junio el santoral ofrece un recordatorio propio de la tradición católica: la conmemoración de mártires y testigos en una fecha concreta. Por eso, en las celebraciones se suele subrayar el sentido del testimonio, no como gesto aislado, sino como fidelidad ante la presión, con nombres que el calendario eclesial mantiene—como el de San Anfión de Nicomedia—y con una comunidad de santos y beatos que amplía la memoria del día.