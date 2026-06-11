La combinación ganadora y el ‘número sueño’ regulados por los organismos oficiales determinan el escrutinio de una jornada europea caracterizada por su sistema de premios en forma de sueldos mensuales

La organización internacional de EuroDreams ha celebrado este jueves, 11 de junio de 2026, una nueva edición de su sorteo ordinario. Este juego de azar, asentado a nivel europeo, ofrece a los participantes de los diferentes países integrados la oportunidad de verificar sus apuestas y comprobar si los números de sus boletos coinciden con las extracciones oficiales de la noche. Los resultados definitivos de esta jornada fijan la distribución de los aciertos y determinan el acceso a las particulares categorías de premios, consistentes en asignaciones económicas distribuidas a lo largo de varios años.

La combinación ganadora y el «número sueño» asignados en el sorteo de hoy han quedado configurados de la siguiente manera tras completarse el desarrollo del acto reglamentario:

Combinación ganadora de EuroDreams: 6, 18, 22, 25, 31 y 32

6, 18, 22, 25, 31 y 32 Número sueño: 5

Estructura internacional del sorteo y canales de validación autorizados

Este juego a nivel europeo ha despertado el interés de todo el continente gracias a su original sistema de premios. La gestión y organización del sorteo corre a cargo de ocho países participantes, uniendo en una misma red oficial a Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza. El juego destaca de manera singular porque no ofrece un único premio en metálico, sino diversas cantidades fijas que se reparten a lo largo de plazos temporales específicos.

Para concurrir en las diferentes convocatorias, los usuarios disponen de dos vías oficiales de validación de sus apuestas. Los boletos para participar pueden adquirirse tanto en línea, a través de la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, como de forma presencial acudiendo a las administraciones y puntos de venta autorizados de la red comercial.

Funcionamiento técnico del juego y la condición del «número sueño»

La mecánica operativa para cumplimentar una apuesta de EuroDreams es sencilla. Para participar de manera reglamentaria, es necesario elegir una combinación formada por seis números principales, los cuales deben seleccionarse dentro de una matriz que comprende las cifras entre el 1 y el 40. De forma complementaria, se debe escoger un número adicional —denominado formalmente como «número sueño»—, el cual se selecciona dentro de una matriz secundaria que abarca desde el 1 hasta el 5.

La obtención del galardón máximo se encuentra directamente ligada a esta última cifra. Para ser el ganador de la categoría superior, se necesita contar con los seis aciertos de la combinación principal más el «número sueño». De lo contrario, si no se produce la coincidencia con dicho número adicional, el premio se basa en la segunda categoría.

Categorías del escrutinio: sueldos mensuales y periodos de tiempo

EuroDreams se distingue de otras loterías tradicionales por sus premios de tipo anual, los cuales incluyen varias categorías con sueldos mensuales que se perciben durante diferentes períodos de tiempo. La distribución de los premios según los aciertos se estructura de la siguiente forma: