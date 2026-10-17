El santoral católico celebra hoy, 18 de octubre, a San Lucas Evangelista, evangelista. Se le atribuyen, según la tradición, el Evangelio que lleva su nombre y los Hechos de los Apóstoles, además de su vínculo con san Pablo.

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El domingo marca una conmemoración centrada en la figura del evangelista, cuya biografía antigua subraya la unión entre predicación y acompañamiento apostólico. Su recuerdo se mantiene en la liturgia y en la devoción cristiana por su testimonio escrito.

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San Lucas Evangelista

La tradición afirma que Lucas nació en Antioquía y ejerció la medicina antes de convertirse al cristianismo. Ese relato ha contribuido a presentarlo como un creyente que supo integrar una formación práctica con su nueva fe.

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Como compañero de san Pablo, aparece vinculado al desarrollo de la misión apostólica. En la transmisión cristiana se le reconoce un papel cercano a la predicación paulina, lo que explica su presencia como figura de referencia en el entorno de la primera expansión del mensaje.

Se considera a San Lucas autor del Evangelio que lleva su nombre y de los Hechos de los Apóstoles. Estos escritos han sido fundamentales para la memoria cristiana de la predicación y del crecimiento de las primeras comunidades.

La celebración de su figura el 18 de octubre recuerda, además, el valor de la tarea evangelizadora unida al testimonio. En la devoción popular, su nombre suele asociarse al cuidado del mensaje y a la transmisión ordenada de la vida apostólica.

Otros santos que se celebran el 18 de octubre

San Asclepíades de Antioquía : obispo, recordado entre los confesores de la fe durante persecuciones contra los cristianos.

: obispo, recordado entre los de la fe durante persecuciones contra los cristianos. Santos Próculo, Eutiquio y Acucio : mártires venerados como tales en Pozzuoli , en la región italiana de Campania .

: mártires venerados como tales en , en la región italiana de . San Amable de Riom : presbítero, venerado en Riom .

: presbítero, venerado en . San Monón de Nassogne : eremita y mártir, tradición vinculada a los bosques de las Ardenas y al martirio en el territorio de la actual Bélgica .

: eremita y mártir, tradición vinculada a los bosques de las y al martirio en el territorio de la actual . San Pedro de Alcántara: presbítero franciscano español, destacado por su vida de penitencia y austeridad, impulsor de la reforma de la observancia franciscana en España y consejero de santa Teresa de Jesús durante la reforma del Carmelo.

Tradiciones y patronazgos

En el recuerdo de San Lucas Evangelista, la tradición cristiana vincula su figura con la transmisión del mensaje: su papel como evangelista y autor de Evangelio y Hechos sostiene la devoción hacia quienes trabajan por la enseñanza de la fe. Además, su conmemoración del 18 de octubre se relaciona con la figura del cristiano que une estudio, testimonio y acompañamiento.

Junto a él, el martirio de Próculo, Eutiquio y Acucio en Pozzuoli, la confesión de Asclepíades de Antioquía y el ejemplo de penitencia y austeridad de San Pedro de Alcántara mantienen viva una memoria diversa: la de los santos que sostuvieron la fe en contextos de persecución y la de quienes impulsaron reformas espirituales y el camino del Carmelo con santa Teresa de Jesús.

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