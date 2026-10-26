El representante de España, Lucas Paulano, logró la medalla de plata en la edición de Eurovisión Junior 2026 celebrada este sábado en Malta al alcanzar la segunda posición con 184 puntos gracias a su interpretación del tema «Cuore Bello (Te quiero, te quiero)».

Lucas Paulano deslumbra en el escenario de Malta tras su triunfo en ‘La Voz Kids’

La gran final de Eurovisión Junior 2026 tuvo lugar en el recinto del Malta Fairs & Conventions Centre, donde se dieron cita las candidaturas de 16 países participantes. El joven artista jienense Lucas Paulano, de solo 10 años de edad, fue el encargado de cerrar el turno de actuaciones de la velada antes del inicio de las votaciones definitivas. El intérprete saltó al escenario para defender «Cuore Bello (Te quiero, te quiero)», una balada centrada en el amor y los recuerdos que le permitió desplegar su potencia vocal en una ejecución de notable exigencia técnica.

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La trayectoria de Lucas Paulano ya contaba con un antecedente de repercusión televisiva previo a su desembarco en el festival europeo. En el año 2025, el cantante se proclamó vencedor del concurso ‘La Voz Kids’ formando parte del equipo de Manuel Turizo, una vivencia sobre los escenarios que le otorgó las tablas necesarias para afrontar la presión mediática en el certamen infantil. Para su participación en Malta, la propuesta musical contó con la implicación en la composición de Blas Cantó, representante de España en el festival de adultos en 2021, junto a D’Angelo Ortega y Carlos Almazán. El trabajo conjunto dio forma a una obra de corte íntimo y emotivo que situó al artista español en la pelea directa por la victoria hasta los momentos finales del recuento.

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Armenia se adjudica el triunfo y España firma la cuarta medalla de plata de su historia

El desenlace de las puntuaciones confirmó el triunfo de la candidatura de Armenia sobre las tablas del Malta Fairs & Conventions Centre. La intérprete Naré, de 13 años, conquistó el Micrófono de Cristal con su tema «Boo!» tras alcanzar los 202 puntos, impulsada de forma decisiva por el respaldo del voto del público. Por su parte, los 184 puntos obtenidos por España se estructuraron a partir de los 108 puntos concedidos por el jurado profesional y los 76 puntos aportados por la votación popular. El podio lo completó Francia en tercera posición con 165 puntos, superando al resto de participantes de una gala única sin semifinales integrada por Países Bajos, Chipre, Portugal, Montenegro, San Marino, Polonia, Malta, Italia, Ucrania, Macedonia del Norte, Irlanda, Albania y Georgia.

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🇦🇲 Naré (@narebloom) gana el mini micrófono de cristal de #JESC2026. ¡Es la tercera victoria de Armenia en el certamen infantil!



Nuestro @LucasPaulano ha obtenido la segunda posición.



¡FELICIDADES! 🫶https://t.co/1YCMn4YmxU pic.twitter.com/apva5K8mIL — Eurovisión España – RTVE 🇪🇸 (@eurovision_tve) October 24, 2026

El resultado firmado por Lucas Paulano confirma la sólida presencia de la delegación española en Eurovisión Junior, una competición en la que España ha mantenido su representación oficial en 2026 a pesar de su retirada de la edición adulta del certamen. Esta segunda plaza en el certamen infantil se suma a un palmarés histórico en el que figura la victoria de María Isabel en 2004 con «Antes muerta que sencilla», así como los terceros puestos cosechados por Melani García con «Marte» en 2019 y por Soleá con «Palante» en el año 2020. Con este nuevo logro en tierras maltesas, el país añade una nueva medalla de plata a su trayectoria dentro de la historia del concurso de la Unión Europea de Radiodifusión.