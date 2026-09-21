El cantante Lucas González ha reaparecido en el programa ‘¡De Viernes!‘ para mostrar por primera vez el resultado de la segunda intervención quirúrgica de nariz a la que se ha sometido recientemente en Turquía. Tras permanecer dos años afrontando comentarios y críticas a raíz de las modificaciones y la deformación que sufrió su apéndice nasal tras una primera operación, el artista decidió volver a pasar por el quirófano con el fin de corregir las secuelas estéticas y funcionales que padecía. Durante su entrevista con el presentador Santi Acosta, el invitado decidió quitarse la mascarilla que cubría su rostro desde su regreso del país turco para exhibir de forma exclusiva el estado actual de su nariz.

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El protagonista expresó de manera explícita la satisfacción que le produce el trabajo realizado en esta última cirugía, llegando a afirmar ante las cámaras que su nariz ha quedado «de maravilla» y declarando: «No paro de mirarme al espejo«. A pesar de la notable evolución observada durante la emisión, el propio artista aclaró que la zona aún presenta la inflamación lógica de un proceso de estas características, recordando que no han transcurrido ni veinte días desde que abandonó el quirófano. Asimismo, precisó que deberá mantener los retenedores nasales hasta finales del mes de octubre, un periodo que calificó como fundamental para garantizar una completa y correcta recuperación en los próximos meses.

El origen de los problemas de salud y la primera intervención quirúrgica

Durante su intervención en el plató de televisión, Lucas González detalló las causas que le llevaron a operarse por primera vez hace dos años. El motivo inicial fue una desviación del tabique nasal que le impedía respirar con total normalidad. Aunque varios especialistas médicos le aconsejaron en su momento que no era estrictamente necesario intervenirse, el cantante optó por llevar a cabo la cirugía. Respecto al cirujano responsable de aquella primera prueba, el invitado rechazó hacer público su nombre y justificó el resultado aduciendo a un cúmulo de factores imprevisibles: «El tío tiene una carrera muy dilatada y es muy bueno, pero a lo mejor ese día, tanto por mi culpa como por la suya, no salieron las cosas como tenían que salir».

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Sin embargo, el factor determinante en el proceso de deterioro posterior de su nariz no estuvo vinculado únicamente al acto quirúrgico, sino a un fallo en el tratamiento posterior. El artista desveló que cometió una equivocación grave al aplicarse un producto dermatológico sin el debido control: «Cometí un error, me eché una crema que, si te sobrepasabas cinco días, te pudría la nariz, y yo me tiré como cuatro o cinco meses poniéndome esa pomada». Este uso prolongado de la pauta médica provocó que la estructura nasal se fuera destruyendo de forma paulatina con el paso de las jornadas, originando la deformación que sufrió durante el último bienio.

💣 Lucas González muestra su nariz por primera vez tras su operación en Turquía: Desvela el resultado definitivo de su cambio de imagen.



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Disculpas públicas por sus declaraciones pasadas

Aparte de repasar los aspectos médicos de su caso, Lucas González aprovechó su presencia en el espacio audiovisual para matizar su comportamiento público durante la etapa inicial del conflicto. El intérprete pidió disculpas a la audiencia por haber negado en un primer momento que se hubiese sometido a aquella primera operación de tabique nasal ante las preguntas de los medios de comunicación y sus seguidores.

El artista argumentó que su intención no fue engañar al público de manera deliberada y quiso matizar su postura personal tras la controversia generada: «No me considero una persona mentirosa», declaró de forma contundente en el plató de ‘¡De Viernes!’, cerrando así una etapa de dos años de dificultades personales antes de centrarse en la fase final de su rehabilitación quirúrgica.