El santoral católico celebra hoy, 24 de junio, a Santos Juan y Festo de Roma, mártires, vinculados desde la tradición a la persecución en la Ciudad Eterna. Su memoria invita a conocer cómo se vivió la fe cristiana en los primeros siglos y qué dejaron como testimonio.

Este miércoles, dentro del tiempo ordinario, la Iglesia pone en el centro a estos mártires romanos y, alrededor, reúne a obispos, presbíteros y confesores de distintas épocas. En conjunto, es una jornada de tradición hagiográfica donde destacan Roma, el mundo francoflanco y la misión medieval.

Santos Juan y Festo de Roma (mártires)

La conmemoración de Juan y Festo se sitúa en el horizonte de las persecuciones contra los cristianos. La tradición los presenta como mártires en Roma, en un tiempo en que la Iglesia crecía en fidelidad y a la vez afrontaba riesgos reales para quienes confesaban su fe.

En el plano espiritual, su figura se asocia a la perseverancia: no se trata solo de una muerte, sino de un testimonio que se sostiene incluso cuando faltan seguridades. En la liturgia popular, el recuerdo de estos mártires suele acompañar prácticas de oración por la valentía cristiana.

Su legado se mantiene en la memoria eclesial por la fuerza del ejemplo. Cuando se nombra a Juan y Festo el 24 de junio, se subraya el valor de sostener la fe con coherencia, aun en circunstancias adversas, y se enlaza con la historia de la Iglesia en Roma.

A la vez, esta jornada muestra un mismo hilo de diversidad: desde el mundo antiguo hasta la misión en el norte de Europa, pasando por obispos y mártires locales. Es decir, la santidad no fue uniforme, pero sí constante en el compromiso cristiano.

Otros santos que se celebran el 24 de junio

San Simplicio de Autun : obispo de c. 375 , asociado a la vida episcopal en la Galia.

: obispo de , asociado a la vida episcopal en la Galia. Santos Agoardo y Agilberto de Créteil : mártires, vinculados al siglo V / VI en el ámbito de Créteil.

: mártires, vinculados al siglo en el ámbito de Créteil. San Rumoldo de Malinas : eremita y mártir, 775 , tradición de Malinas (hoy Bélgica).

: eremita y mártir, , tradición de Malinas (hoy Bélgica). San Teodulfo de Lobbes : obispo y abad, 776 , figura monástica vinculada a Lobbes.

: obispo y abad, , figura monástica vinculada a Lobbes. San Goardo de Nantes : obispo y mártir, 843 , relacionado con la Iglesia en Nantes.

: obispo y mártir, , relacionado con la Iglesia en Nantes. San Teodgaro de Vestervig : presbítero y misionero, c. 1065 , nombre ligado a la expansión misionera medieval.

: presbítero y misionero, , nombre ligado a la expansión misionera medieval. San José Yuan Zaide : presbítero y mártir, 1817 , testimonio cristiano en China.

: presbítero y mártir, , testimonio cristiano en China. Santa María de Guadalupe García Zavala (Anastasia): virgen, 1963, reconocida como mártir en el contexto del siglo XX.

Significado litúrgico y devociones del 24 de junio

En esta fecha, la devoción suele centrarse en la memoria de los mártires y en la oración por la firmeza cristiana. Por eso, muchas comunidades aprovechan para pedir fortaleza en la confesión de la fe: primero con Santos Juan y Festo de Roma, y después con el resto de santos del día, desde San Simplicio de Autun hasta Santa María de Guadalupe García Zavala.

También es habitual mirar con atención a las figuras de obispos, abades y misioneros que aparecen hoy: San Teodulfo, San Goardo y San Teodgaro. En la práctica, eso se traduce en una oración más concreta por el cuidado pastoral, la vida comunitaria y la misión: tres dimensiones que, históricamente, marcaron la vida de la Iglesia en distintos lugares y épocas.