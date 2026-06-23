El astro luso lidera la goleada ante Uzbekistán y se convierte en el primer futbolista de la historia en marcar en seis Mundiales diferentes, silenciando el debate sobre su veteranía.

El fútbol volvió a rendirse ante la insaciable voracidad de Cristiano Ronaldo. En una noche que ya es patrimonio de la historia de los Mundiales, el delantero portugués, a sus 41 años, lideró la contundente victoria por 5-0 de Portugal ante Uzbekistán. Con un doblete antológico en Houston, el ‘Bicho’ certificó la franca mejoría del combinado luso y se convirtió en el primer jugador de la historia en marcar en seis ediciones de la Copa del Mundo. Una barbaridad que se traduce en dos décadas consecutivas (2006-2026) acudiendo puntuales a la cita con el gol.

El estadio, convertido en el epicentro del ‘cristianoronaldismo’, tiñó sus gradas de rojo y vibró al unísono con el ya inmortal grito de guerra: el ‘siuuu’ retumbó por dos veces en el corazón de Texas. Junto a los registros que Messi también está dejando en esta cita mundialista, ambos colosos continúan escribiendo la historia del fútbol ante la incredulidad del planeta.

Gasolina contra el fuego

La previa no había sido sencilla. Tras un debut gris ante el Congo que desató un terremoto de dudas y las críticas de quienes buscan jubilarle antes de tiempo, Cristiano llegó al encuentro en el ojo del huracán. Pero la presión, lejos de achicarle, volvió a ser su mejor gasolina.

Ante una Uzbekistán que ofreció más facilidades defensivas, el de Madeira se resarció con creces. Aunque avisó fallando una primera ocasión por milímetros, no perdonó en las siguientes acciones, demostrando por qué es el mayor tapador de bocas de la historia del deporte de élite.

Delirio en Texas y festival de goles

El primer destello de genialidad llegó tras un magnífico pase de João Cancelo desde la banda derecha. Cristiano, tirando de veteranía, firmó un desmarque perfecto y un remate inapelable que desató la locura generalizada.

Poco después, tras un golazo de falta directa de Nuno Mendes que ponía tierra de por medio, el ‘Bicho’ cerró su noche mágica. Aprovechó un balón en profundidad para plantarse en un mano a mano perfecto, resolviendo por bajo ante la salida del guardameta uzbeko. Velocidad, lucidez y una definición de cirujano para delirio de la grada. La guinda del definitivo 4-0 llegó gracias a una brillante jugada de estrategia que sirvió para redondear una noche perfecta.

Las claves de la resurrección portuguesa

Liderazgo intacto: Portugal necesitaba el impulso de su estrella para sacudirse los fantasmas del debut.

Portugal necesitaba el impulso de su estrella para sacudirse los fantasmas del debut. Mejoría colectiva: El fútbol fluyó mucho mejor, destacando la conexión Cancelo-Cristiano y la pizarra en las jugadas a balón parado.

El fútbol fluyó mucho mejor, destacando la conexión Cancelo-Cristiano y la pizarra en las jugadas a balón parado. Gen competitivo: El vestuario vuelve a abrazarse al carácter indomable de su capitán.

Estará mejor o peor, se parecerá más o menos al de su juventud, pero a los 41 años Cristiano Ronaldo ha demostrado que no vino al Mundial a resolver debates de tertulia. Vino para ser eterno. El ‘Bicho’ jugará, marcará y mandará… hasta que él quiera.