El santoral católico conmemora hoy, 2 de diciembre, a Santa Bibiana, virgen y mártir, cuya firmeza en la fe durante las persecuciones del Imperio Romano la han convertido en un modelo de santidad.

Bibiana fue una mártir romana que vivió en el siglo IV, durante el gobierno de Juliano el Apóstata, y es recordada por su profunda castidad y su resistencia a la apostasía.

Martirio: Ante su inquebrantable resistencia, Aproniano ordenó que fuese atada a una columna y flagelada con varas de plomo hasta su muerte, que ocurrió aproximadamente en el año 363. Su cuerpo fue dejado a la intemperie para que fuera devorado por animales, pero fue rescatado y sepultado por un sacerdote.

Patronazgo: Se la invoca como patrona contra la epilepsia, las convulsiones, los dolores de cabeza fuertes y la embriaguez.

Otros santos que se celebran el 2 de diciembre

Además de la conmemoración principal de Santa Bibiana, en esta jornada la Iglesia recuerda a otros santos que vivieron su fe con heroísmo y devoción:

San Constantino Abad: Rey de Escocia que, tras un profundo arrepentimiento, se hizo monje y misionero, culminando su vida con el martirio.

San Habacuc Profeta: Uno de los doce profetas menores del Antiguo Testamento.

San Pimenio Presbítero y Mártir.

San Silvano de Troas, Obispo.

San Anselmo monje.

Santa Aurelia.

San Nono.

Beatos