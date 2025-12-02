MercoLleida, el principal mercado europeo del porcino, registra descensos de hasta el 17% tras el brote, y México suspende la importación de carne de España.

La detección de la Peste Porcina Africana (PPA) en dos jabalíes en Cerdanyola del Vallès (Barcelona) ha desencadenado una grave crisis económica en el sector porcino español. A pesar de que la enfermedad no es contagiosa para las personas, las repercusiones comerciales y financieras han sido inmediatas.

Mayor desplome de precios en tres décadas

Las juntas de precios de porcino de MercoLleida, la lonja de referencia en España y el principal mercado del porcino en Europa, celebraron reuniones extraordinarias que confirmaron un desplome histórico.

Los precios han registrado la mayor caída de los últimos 30 años. La cotización del cerdo cebado normal se situó en 1,20 euros por kilo, un descenso de 10 céntimos (el mayor del siglo XXI). En conjunto, los descensos de precios oscilan entre el 7% y el 17%, equivalentes a reducciones de entre 10 céntimos y 5 euros por kilo, según la variedad.

Cataluña, principal granja europea

El impacto económico es especialmente sensible en Cataluña, la región con mayor producción de cerdo en Europa, que alberga más de 8 millones de animales.

La producción de carne catalana alcanzó casi 2 millones de toneladas en 2023, representando más del 40% de la producción total en España.

. Lleida domina el censo porcino catalán con más de 4,5 millones de animales.

El mercado catalán está altamente orientado a la exportación, con China (19%), Italia (18%) y Francia (17%) como principales destinos. Las exportaciones representan el 52% de las ventas internacionales españolas de carne de cerdo.

Reacción internacional y despliegue de la UME

El brote ha provocado una respuesta inmediata en los mercados internacionales:

El Gobierno de México informó de la suspensión de importaciones de carne de cerdo de toda España.

informó de la suspensión de importaciones de carne de cerdo de toda . China, el principal comprador, ha acotado la prohibición al cerdo procedente de la provincia de Barcelona.

La Generalitat ha desplegado las medidas previstas para el control del foco, solicitando la colaboración de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Un total de 117 efectivos y 25 vehículos de la UME han sido activados en la sierra de Collserola, junto a 250 Mossos d’Esquadra y otros agentes, para trabajar en un área de 6 kilómetros a la redonda del foco. Expertos veterinarios de la Comisión Europea (CE) llegarán este martes a Cataluña para asesorar sobre el control del brote, cuyo origen podría estar en un embutido contaminado.