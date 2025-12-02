La Aerolínea se Suma a Iberia y Plus Ultra Tras la «Alta Recomendación» de AESA de No Sobrevolar el FIR de Caracas, Priorizando la Seguridad de Pasajeros y Tripulación.

Air Europa ha anunciado la suspensión de su operativa de vuelos con destino a Venezuela hasta, por el momento, el próximo 12 de diciembre inclusive. La decisión de la aerolínea de Globalia se produce este lunes 1 de diciembre, en sintonía con las advertencias emitidas por las autoridades de seguridad aérea.

Fuentes de la compañía han confirmado que continuarán «monitorizando la situación de manera permanente» para valorar la prórroga de la cancelación, asegurando que su prioridad es «en todo momento la seguridad de pasajeros y tripulación».

El sector aéreo español se coordina

Con esta medida, Air Europa (que ofrece cinco frecuencias semanales al país latinoamericano y no opera desde el 25 de noviembre) se suma a otras aerolíneas españolas que ya han detenido sus servicios por motivos de seguridad:

Iberia: Ha suspendido su operativa hasta el 31 de diciembre .

Ha suspendido su operativa hasta el . Plus Ultra: Ha cancelado sus vuelos hasta el próximo jueves.

La suspensión generalizada se produce después de que la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) emitiera este lunes una nueva «alta recomendación» a los operadores civiles de no sobrevolar el FIR (Región de Información de Vuelo) de Maiquetía, que da servicio a Caracas, hasta el 31 de diciembre.

Alertas europeas y declaraciones de Trump

El aviso de AESA llega pocos días después de que la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) alertara el pasado sábado sobre los riesgos de operar en Venezuela hasta el 31 de enero.

A este clima de tensión contribuyó la declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó en su cuenta de la red social Truth que el espacio aéreo de Venezuela «permanecería cerrado en su totalidad». No obstante, la portavoz del sindicato de controladores (USCA), Susana Romero, explicó que el cierre del espacio aéreo es una cuestión que compete exclusivamente a las autoridades venezolanas, no estando cerrado en la actualidad.