Un Informe de Fidelity alerta de que la longevidad agravare la brecha de ahorro, mientras que la OCDE señala que España será el país con mayor gasto en pensiones de la organización en 2050.

La planificación financiera para el retiro se revela como un desafío crítico en España. El informe «La revolución de la longevidad: Prepararse para una nueva realidad», elaborado por Fidelity International en colaboración con el Centro Nacional de Innovación para el Envejecimiento del Reino Unido (NICA), advierte de un alarmante déficit de ahorro.

Según el estudio, nueve de cada diez españoles mayores de 50 años no tienen ahorros suficientes para afrontar su jubilación con garantías, presentando un desfase de planificación de al menos diez años en relación con la esperanza de vida.

Este porcentaje de personas con un déficit de ahorro de una década o más se sitúa en el 59% en España, muy por encima de la media del 42% del conjunto de los 13 mercados analizados.

La brecha de la longevidad

El informe alerta de que el aumento de la longevidad agravará esta brecha, con una estimación de 3,67 millones de personas centenarias en el mundo para el año 2050.

Óscar Esteban, responsable de negocio para España y Portugal de Fidelity International, subraya que muchas personas «siguen preparándose para las jubilaciones que vivieron sus padres y abuelos», lo que genera un «fuerte desajuste entre ahorro y esperanza de vida». Pese a la falta de planificación, el 63% de los españoles próximos a jubilarse se muestran positivos sobre su retiro.

Los analistas inciden en que contar con un plan de jubilación y una educación financiera temprana son decisivos para una vida más larga con éxito, junto a la salud, el bienestar emocional y la conexión social.

España, líder en gasto en pensiones de la OCDE

En paralelo al déficit de ahorro individual, la OCDE ha publicado un informe bienal sobre pensiones que subraya la presión sobre el sistema público español debido al envejecimiento demográfico.

Tasa de Dependencia: Entre 2025 y 2050, el envejecimiento en España , medido por la tasa de dependencia, será el segundo más agudo de la OCDE (38,3 puntos de incremento), solo por detrás de Corea del Sur .

Entre 2025 y 2050, el envejecimiento en , medido por la tasa de dependencia, será el segundo más agudo de la (38,3 puntos de incremento), solo por detrás de . Gasto en PIB: España, que actualmente destina el 13,6% del Producto Interior Bruto (PIB) a pensiones públicas (el cuarto país con más gasto), se convertirá en el primero a mediados de siglo, alcanzando el 17,3% del PIB.

La OCDE también destaca que la tasa de empleo de las personas de 55 a 64 años es particularmente baja en España (59,5%), un factor que complica aún más la sostenibilidad del sistema.

Edad de retiro

Mientras más de la mitad de los países de la OCDE prevén retrasar la edad de jubilación (llegando a 74 años en Dinamarca), España es uno de los pocos que actualmente no contempla un incremento de la edad legal de retiro (fijada en 65 años).