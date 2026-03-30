El exdiputado de Podemos anuncia acciones legales durante una concentración en Lavapiés, mientras la versión policial niega cualquier irregularidad en el arresto.

El exdiputado de la Asamblea de Madrid y actual secretario antirracismo de Podemos, Serigne Mbaye, ha confirmado este domingo que presentará una denuncia formal contra la Policía Nacional. Mbaye alega haber sido víctima de «violencia policial» y de una «redada racista» durante su detención el pasado jueves en la capital.

«Va a haber denuncia segurísima. Por la violencia, por el racismo, por todo lo que ha pasado», declaró Mbaye ante los medios en el barrio de Lavapiés, donde cientos de personas se concentraron para mostrarle su apoyo bajo el lema «Frente al racismo institucional, resistencias antirracistas».

Versiones encontradas

El incidente que ha originado esta crisis ocurrió el pasado jueves, dejando dos relatos totalmente opuestos:

La versión de Mbaye: El político afirma que fue víctima de una intervención policial motivada exclusivamente por perfiles raciales, calificando el arresto de él y otras seis personas como una «persecución» sistemática.

El político afirma que fue víctima de una intervención policial motivada exclusivamente por perfiles raciales, calificando el arresto de él y otras seis personas como una «persecución» sistemática. La versión policial: Fuentes de la Policía Nacional niegan tajantemente cualquier cariz racista. Aseguran que la detención se produjo después de que Mbaye intentara impedir la actuación de dos agentes de paisano que trataban de arrestar a sospechosos de un robo de vehículo.

Tensión en Lavapiés y apoyo de Podemos

A la concentración de este domingo asistieron unas 200 personas (100 según la Delegación del Gobierno), entre ellas la líder de Podemos, Ione Belarra. Durante el acto, se leyó un manifiesto en español, francés y wólof en el que organizaciones como SOS Racismo y el Sindicato de Manteros denunciaron lo que consideran «racismo de Estado».

Mbaye, micrófono en mano, lanzó un mensaje de resistencia: «Siempre la misma excusa, siempre tenemos la culpa… las mentiras las tienen que investigar. No nos da miedo». Los asistentes exigieron la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y una investigación judicial independiente para depurar responsabilidades.