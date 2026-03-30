La ‘número dos’ de ERC y candidata a la Alcaldía de Barcelona rechaza una coalición con el bloque de Sánchez y supedita el apoyo al Gobierno a la «financiación singular».

La secretaria general de ERC y candidata a la Alcaldía de Barcelona, Elisenda Alamany, ha frenado en seco la propuesta de su compañero de filas en Madrid, Gabriel Rufián, de crear una gran coalición electoral entre el independentismo y la izquierda española para frenar a la extrema derecha. En una entrevista publicada este 30 de marzo de 2026, Alamany ha sido tajante: «El papel de ERC no es hacerles el trabajo a las izquierdas españolas».

Pulso al Gobierno por la financiación

Alamany, que forma dupla con Oriol Junqueras en la dirección del partido, ha condicionado la estabilidad de la legislatura en Madrid a que el Gobierno de Pedro Sánchez cumpla con las «reformas estructurales» que necesita Cataluña.

Financiación singular: Tras la salida de María Jesús Montero hacia Andalucía, Alamany espera que el nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, demuestre una mayor «sensibilidad plurinacional».

Tras la salida de María Jesús Montero hacia Andalucía, Alamany espera que el nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, demuestre una mayor «sensibilidad plurinacional». Aviso a navegantes: La dirigente republicana advierte que el apoyo de ERC no es un «cheque en blanco» y que estarán vigilantes ante los casos de presunta corrupción que salpican al entorno del presidente. «Si se demuestra que está implicado, dejará de tener nuestro apoyo», ha sentenciado.

Portazo al PSC de Salvador Illa

En el ámbito autonómico, Alamany ha descartado cualquier posibilidad de entrar en un gobierno liderado por Salvador Illa (PSC) junto a los Comuns. «Es un escenario que nunca nos hemos planteado ni nos lo vamos a plantear», ha afirmado, criticando la gestión del PSC, al que acusa de gobernar Cataluña como una «gestoría de servicios mínimos».

Discurso contra la precariedad y el odio

Respecto a la inmigración y el auge de formaciones como Aliança Catalana de Sílvia Orriols, la candidata a la alcaldía ha señalado a la precariedad laboral como el verdadero origen del problema:

«No es que la gente venga a Cataluña, es que tenemos un modelo basado en sueldos bajos. Hay una hipocresía de la derecha que señala a los inmigrantes mientras se llena los bolsillos con mano de obra barata».

Barcelona: El reto municipal

Como aspirante a la alcaldía, Alamany ha cargado contra la gestión de Ada Colau y Jaume Collboni, asegurando que Barcelona ha perdido su «personalidad» por el exceso de turismo y el encarecimiento de la vivienda. Su programa, con un marcado tinte anticapitalista, busca proteger a los jóvenes y la supervivencia del catalán frente a un coste de vida que, denuncia, ha subido un 30% en el último lustro.