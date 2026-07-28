El precio de la luz para el miércoles 29 de julio de 2026 llega marcado por el semáforo ROJO 🔴 de Selectra. De media, la electricidad se sitúa en 0,1804 €/kWh, un dato que conviene tener presente si quieres cuadrar el consumo del hogar con las franjas más convenientes.

La recomendación del día es clara: hay una hora a vigilar. Según el análisis del servicio, la hora más barata es de 14-15 h, mientras que la hora a evitar es 21-22 h. Con estos dos puntos, puedes planificar tareas de mayor consumo (como lavadora, lavavajillas o horno) para reducir el impacto en la factura.

Horas clave para ahorrar hoy: qué mover y qué evitar

Para optimizar el gasto en una jornada con semáforo rojo, el foco está en dos ventanas:

Hora más barata: 14-15 h.

14-15 h. Hora más cara (a evitar): 21-22 h.

21-22 h. Franja más económica: no disponible en los datos horarios aportados para este día.

Consejo práctico: si puedes, concentra los electrodomésticos que más consumen durante la franja de 14-15 h y retrasa el uso intensivo que suelas hacer por la noche. Evitar la ventana de 21-22 h suele ser una de las decisiones con mejor efecto en días complicados.

Evolución por tramos del día: cómo se comporta la jornada

Por tramos, el mensaje general es de prudencia: aunque existe una franja más favorable (14-15 h), el conjunto del día está marcado por el semáforo rojo y la existencia de una hora especialmente desaconsejada en la noche.

Madrugada: sin datos horarios detallados en la información proporcionada para trazar el perfil minuto a minuto, la recomendación es mantener el consumo habitual y no forzar consumos intensivos hasta encontrar la franja indicada para ahorrar.

Mañana: la clave del día está en la franja más barata de 14-15 h, por lo que conviene dejar para más adelante las tareas que puedas programar.

Tarde: es el tramo donde encaja mejor la hora más barata (14-15 h). Si tienes margen, programa aquí lavadora, lavavajillas o parte de la preparación de comidas.

Noche: aquí aparece el principal aviso del día: 21-22 h es la hora a evitar. En la práctica, intenta no subir picos de consumo en esa franja (horno, secadora o cargas completas justo en ese horario) si quieres contener el coste.

Precio de la luz por horas (29/07/2026)

En los datos facilitados para esta fecha no se incluye el listado de 24 horas, por lo que no es posible mostrar la tabla completa por franjas sin información adicional. Aun así, con los puntos confirmados, puedes actuar desde ya: 14-15 h para aprovechar y 21-22 h para evitar.