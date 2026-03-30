El cuerpo de élite militar completa su transición de brazo armado a eje central del Estado, implementando una estrategia de mando descentralizado para sobrevivir a los ataques de Israel y Estados Unidos.

La República Islámica de Irán está dejando de ser una teocracia tradicional para convertirse en un régimen puramente militarizado. En el primer mes de guerra abierta, la Guardia Revolucionaria (IRGC) ha aprovechado la ofensiva exterior y el descabezamiento de la cúpula política para extender su influencia en todos los estamentos del Estado, según revelan informes recientes y declaraciones de altos cargos.

La estrategia «Mosaico»: un mando sin cabeza visible

Ante la campaña de asesinatos selectivos de Israel y EE. UU. —que alcanzó al anterior Líder Supremo y a gran parte de la seguridad nacional—, Teherán ha activado la denominada estrategia «mosaico».

Inspirada en el colapso de Irak en 2003, esta doctrina establece una cadena de mando descentralizada. El ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, confirmó que las unidades militares actúan ahora de forma independiente bajo «instrucciones generales» previas. Este diseño busca evitar que el país se paralice si una región queda aislada o si un alto mando es eliminado.

«La Guardia Revolucionaria es ahora el Estado», afirma Ali Vaez, director de Irán en el Crisis Group. «Se ha revertido la tendencia donde el liderazgo civil mandaba; ahora la Guardia tiene la última palabra».

El misterio de Mojtaba Jamenei

El cambio de paradigma coincide con la ausencia total del nuevo Líder Supremo, Mojtaba Jamenei. Desde su designación el pasado 9 de marzo, no ha emitido mensajes ni ha aparecido en público.

Aunque oficialmente se atribuye a razones de seguridad —su predecesor, Ali Jamenei, murió en un ataque donde también fallecieron la madre y esposa de Mojtaba—, crecen los rumores sobre si está gravemente herido o incluso fallecido. En la práctica, su figura ha sido sustituida por una red institucionalizada de militares que gestionan desde la diplomacia hasta la economía de guerra.

De protectores de la fe a dueños de la economía

La metamorfosis de la Guardia Revolucionaria no es nueva, pero la guerra la ha acelerado. Lo que nació en los años 80 como una unidad de inteligencia es hoy un pulpo que controla:

Defensa Estratégica: Responsables directos del programa nuclear y de misiles balísticos.

Responsables directos del programa nuclear y de misiles balísticos. Economía: Controlan los sectores de construcción y energía, fundamentales para evadir las sanciones internacionales.

Controlan los sectores de construcción y energía, fundamentales para evadir las sanciones internacionales. Política: Figuras como el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, o el jefe de seguridad, Mohammad Baqer Zolghader, son veteranos del cuerpo.

Un interlocutor invisible para la paz

Esta estructura fragmentada está generando una parálisis diplomática. Mientras perfiles «pragmáticos» como Qalibaf intentan negociar, unidades autónomas de la Guardia han lanzado ataques contra Turquía o bases aliadas sin una autoría clara.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha expresado su frustración ante la falta de una cabeza reconocible con la que acordar un alto el fuego: «Nadie sabe con quién hablar», declaró recientemente, subrayando la opacidad de un régimen que, en su intento por sobrevivir a las bombas, se ha vuelto un «mosaico» indescifrable.