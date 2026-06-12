La artista de Barranquilla protagonizó la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo en México antes del encuentro entre la selección azteca y el combinado africano, interpretando el tema ‘Dai Dai’ ante casi 90.000 espectadores en una actuación que también suscitó comentarios en las plataformas digitales.

Dieciséis años después de dar el pistoletazo de salida al torneo internacional con su icónico tema ‘Waka Waka’ en la cita de Sudáfrica 2010, la cantante Shakira volvió a ser la encargada de inaugurar una Copa del Mundo. En esta ocasión, el escenario ha sido México, país en el que la artista se consagró nuevamente como la gran estrella de la ceremonia oficial de apertura de la competición.

El regreso de la intérprete a la máxima competición futbolística se produjo justo antes de que la selección azteca se midiese sobre el terreno de juego precisamente al conjunto de Sudáfrica, repitiendo el mismo emparejamiento deportivo que tuvo lugar en la edición del año 2010. Para esta presentación, la artista saltó al césped del emblemático Estadio Azteca, logrando hacer vibrar a las casi 90.000 personas que se congregaron en las gradas con el propósito de presenciar en directo el primer partido de este Mundial 2026.

Durante el acto protocolario, los focos se centraron en la cantante colombiana, cuya composición musical titulada ‘Dai Dai’, interpretada de forma conjunta con el artista nigeriano Burna Boy, ya había cosechado un notable volumen de elogios por parte del público desde el momento de su lanzamiento oficial.

A pesar del éxito de la convocatoria y de los reconocimientos musicales previos, la presencia de la cantante no estuvo exenta de controversia en el entorno digital. Las redes sociales registraron una gran actividad durante el transcurso de su actuación en el recinto mexicano, donde no todo fueron halagos hacia la de Barranquilla. Multitud de usuarios de las diferentes plataformas bromearon sobre la autenticidad de la cantante que se presentaba en México, generando hilos de conversación en los que se cuestionaba si realmente se trataba de la artista original o de una doble suya.