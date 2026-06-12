El artista canario sorprende a sus seguidores con una iniciativa digital tras el lanzamiento de su tercer álbum, permitiendo a los usuarios descubrir las fechas de los conciertos y acumular puntos canjeables por recompensas.

El cantante canario Quevedo ha vuelto a romper con los moldes habituales de la industria musical al anunciar de forma inesperada su nueva gira de conciertos, que llevará por título ‘El Baifo Tour’. Tras la publicación de su tercer álbum de estudio y después de haber completado un periodo de parón profesional, el intérprete ha optado por una estrategia poco convencional que ha causado una gran sorpresa entre todo su público y sus seguidores en las plataformas digitales.

Lejos de recurrir a la difusión de un comunicado de prensa tradicional o al uso estándar de sus perfiles en las redes sociales, el artista ha presentado un videojuego interactivo desarrollado de manera específica para la ocasión. A través de esta herramienta digital, el músico irá desvelando de forma progresiva las fechas exactas y las diferentes ciudades que formarán parte del itinerario oficial de sus próximos conciertos.

La propuesta no se limita a la mera transmisión de los datos de la gira, sino que incorpora dinámicas de juego orientadas a la fidelización del público. Los usuarios que accedan a la aplicación e interactúen con la plataforma podrán ir acumulando puntos a medida que consigan avanzar en la experiencia virtual. Posteriormente, la estructura del videojuego permitirá a los participantes canjear la puntuación obtenida por diferentes tipos de recompensas vinculadas al universo del cantante.

El diseño conceptual de la iniciativa guarda una estrecha relación con las raíces geográficas del protagonista. El personaje principal del videojuego es un baifo, el término lingüístico con el que se designa popularmente en las Islas Canarias a la cría de la cabra. Para acceder a los detalles del recorrido musical, los jugadores tendrán la obligación de ir superando distintos niveles de dificultad. Conforme se completen las pantallas, el sistema irá liberando nueva información y datos de relevancia relacionados con la organización de ‘El Baifo Tour’.

Esta apuesta tecnológica no constituye un hecho aislado en la trayectoria reciente del intérprete, quien se ha caracterizado por emplear canales alternativos para establecer comunicación con su audiencia. Meses atrás, el cantante ya logró captar la atención del sector cultural y del público general al anunciar la llegada de su último trabajo discográfico mediante un despliegue y espectáculo visual de drones.