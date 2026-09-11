La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha reconocido este viernes que el proceso de reunificación familiar de los menores migrantes no acompañados con sus allegados en Marruecos puede dilatarse durante meses.

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En una entrevista concedida a TVE, la titular del área ha explicado que, aunque la prioridad absoluta es siempre el retorno con las familias en su país de origen, sólo una minoría de los progenitores llega a reclamar su regreso. Además, ha remarcado que el procedimiento exige una respuesta previa de las autoridades marroquíes que retrasa sistemáticamente los plazos, revelando que existen «600 expedientes de menores sobre los que Marruecos no ha dado respuesta», una situación acumulada ya desde antes de la crisis del 30 de julio.

Ante la saturación de los recursos en la ciudad autónoma, Rego ha apelado de nuevo a la «solidaridad» de las comunidades autónomas —gobernadas en su mayoría por el Partido Popular— para suscribir convenios bilaterales de traslado urgente, tomando como modelo el acuerdo sellado con Navarra para la derivación prioritaria de niñas. Según ha subrayado la ministra, agilizar estas reubicaciones hacia la Península —incluyendo el recurso a centros de acogida privados— resulta fundamental tanto para «preservar los derechos» de las menores como para aliviar la extrema presión asistencial que soporta Ceuta.

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