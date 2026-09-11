La ministra de Sanidad, Mónica García, ha atribuido a Marruecos la responsabilidad directa o indirecta del reciente episodio migratorio en Ceuta, al asegurar que el país vecino «tenía la llave de la puerta y la ha abierto, o la ha dejado abierta». En una entrevista concedida a Onda Cero, la titular de Sanidad ha arremetido contra la política migratoria del bloque comunitario, señalando que la gestión de esta situación pone de manifiesto fallos estructurales en la estrategia europea de protección de fronteras.

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Durante su intervención radiofónica, García ha criticado con dureza el modelo de externalización mediante el cual la Unión Europea delega el control de sus límites territoriales en terceros países. A su juicio, depender de la cooperación de naciones fronterizas genera una vulnerabilidad geopolítica que termina derivando en episodios de inestabilidad y presión migratoria sobre las ciudades autónomas españolas.

Las declaraciones de la ministra suponen una postura firme dentro del Ejecutivo respecto al papel de Rabat en la custodia de la delimitación territorial en el norte de África. García ha concluido que los acontecimientos vividos en Ceuta no son hechos aislados, sino el síntoma de un sistema de control fronterizo frágil que requiere una revisión profunda por parte de las instituciones europeas.

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