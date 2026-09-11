El Partido Popular ha respondido con firmeza a las acusaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos, asegurando que «nada está por encima de la defensa» de la soberanía nacional. La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo ha reaccionado así después de que Rabat lamentase que partidos españoles con trayectoria de gobierno hayan caído en una deriva «populista e irracional», acusándoles de utilizar al Reino alauita como «chivo expiatorio» y peón político en disputas electorales internas.

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En un comunicado oficial, los populares califican los sucesos ocurridos en Ceuta el pasado 30 de julio como un «ataque híbrido» y una «violación grave de la integridad territorial» de España y de la Unión Europea mediante la instrumentalización de la inmigración irregular, señalando a Marruecos como responsable «por acción u omisión». Asimismo, el PP exige el máximo respeto para la investigación judicial en marcha para esclarecer los hechos y cuestiona la inacción del Ejecutivo de Pedro Sánchez, pidiendo explicaciones sobre por qué no se efectúan las devoluciones de las personas que entraron de forma irregular o de los menores reclamados por Rabat si existen compromisos oficiales para su retorno.

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