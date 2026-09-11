Gonzalo Sanz, exjefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, ha contradicho públicamente la versión emitida por la propia Delegación respecto a las advertencias de inteligencia previas al intento de entrada en la frontera. En el comunicado donde oficializa su dimisión —adelantado por la Cadena SER—, Sanz afirma taxativamente que sí trasladó al delegado, Miguel Ángel Pérez Triano, la información enviada por un agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) el pasado 29 de julio, en la que se alertaba de la preparación de convocatorias en redes sociales para asaltar el perímetro fronterizo.

Lee tambien: Crece la preocupación por la insalubridad en el campamento del Trampolín mientras Cruz Roja sostiene la ayuda

Sanz fundamenta su dimisión en la «evidente incompatibilidad» entre su postura —que sostiene haber informado a Pérez Triano mediante mensajería escrita el mismo día en que recibió el aviso— y las intervenciones del delegado en diversos medios de comunicación, donde este ha reiterado no haber tenido conocimiento de dicha alerta. Pese al desmentido expreso de su antiguo colaborador, fuentes próximas a Pérez Triano continúan insistiendo en que la información de inteligencia nunca le fue comunicada.

Lee tambien: Dimite el jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta tras ocultar contactos con el CNI previos a la avalancha