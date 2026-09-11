El Ministerio de Juventud e Infancia ha dispuesto un contingente de 500 plazas en la Península con el fin de agilizar la derivación de los menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta. Según ha avanzado la ministra Sira Rego en La Hora de La 1, una de las vías operativas planificadas permitirá completar la reubicación en un plazo inferior a un mes una vez concluida la filiación de los jóvenes, al tiempo que ha hecho un llamamiento directo al Partido Popular para que «arrime el hombro» en la gestión de esta contingencia.

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La reubicación de los menores contará con la financiación del Ejecutivo central a través de un programa específico de apoyo. Para acortar los plazos del procedimiento, el plan de trabajo ha iniciado una primera fase focalizada en la realización de entrevistas individuales y la evaluación pormenorizada de cada expediente. Esta medida busca optimizar el análisis de las circunstancias de cada menor para agilizar los trámites administrativos previos a su posterior traslado a las comunidades autónomas receptoras.

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