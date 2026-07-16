Madrid — La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado este jueves, 16 de julio de 2026, que continúe el procedimiento de juicio con jurado contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. El tribunal de apelación ha delimitado la causa y acuerda que sea juzgada por dos delitos: tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

Por el contrario, los magistrados han decretado el sobreseimiento libre de los otros dos delitos por los que también venía siendo acusada por el juez instructor del caso, Juan Carlos Peinado.

Reducción de los cargos y archivo parcial

El auto judicial difundido hoy supone un espaldarazo parcial a la instrucción, pero delimita de forma muy clara el alcance que tendrá la vista oral. Con esta resolución, la Audiencia de Madrid descarta la mitad de las imputaciones que el juez Peinado mantenía sobre Gómez, concentrando el futuro juicio exclusivamente en las presuntas irregularidades vinculadas al tráfico de influencias y al desvío o uso irregular de fondos públicos (malversación).

Su asesora, Cristina Álvarez, procesada solo por malversación

La resolución de la Audiencia Provincial no solo afecta a la esposa del presidente del Gobierno, sino también a su estrecha colaboradora. El tribunal ha ordenado que el procedimiento de tribunal de jurado continúe de igual manera contra su asesora, Cristina Álvarez.

No obstante, en su caso, la imputación queda todavía más acotada: los magistrados disponen que Álvarez sea juzgada únicamente por un presunto delito de malversación de caudales públicos, quedando exonerada del resto de cargos que pesaban sobre ella en la fase de instrucción.