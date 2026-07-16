Madrid — El panorama de la seguridad vial en España arroja una radiografía alarmante. Prácticamente la mitad de los conductores que perdieron la vida en las carreteras españolas durante el año 2025 (un 49,9 % de los 894 fallecidos sometidos a autopsia) había consumido algún tipo de sustancia tóxica.

Así lo revela la memoria anual del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, presentada este jueves, 16 de julio de 2026. La cifra supone un incremento del 1,7 % respecto al año anterior, impulsada principalmente por un notable repunte en la detección de drogas de abuso y psicofármacos.

El perfil de la víctima desmonta mitos: hombres de mediana edad

Los datos presentados desmienten la creencia popular de que los positivos en siniestros viales se concentran mayoritariamente en la población más joven. El perfil medio del conductor fallecido bajo los efectos de sustancias tóxicas responde a las siguientes características:

Género: De forma abrumadora, 9 de cada 10 conductores fallecidos que dieron positivo eran hombres.

De forma abrumadora, conductores fallecidos que dieron positivo eran hombres. Edad: La franja de edad mayoritaria se sitúa entre los 35 y los 54 años , fijando la edad media en los 47,4 años. Los jóvenes de entre 18 y 24 años apenas representaron el 7,2 % del total de los positivos.

La franja de edad mayoritaria se sitúa entre los , fijando la edad media en los 47,4 años. Los jóvenes de entre 18 y 24 años apenas representaron el 7,2 % del total de los positivos. Policonsumo en auge: El 36,3 % de los fallecidos que dieron positivo había mezclado más de una sustancia (frente al 25,9 % registrado en 2024), siendo la combinación de alcohol y drogas la más recurrente.

El alcohol lidera, pero la cocaína alcanza máximos de la década

Aunque el consumo de alcohol al volante experimentó un ligero descenso del 2 % respecto a 2024, sigue siendo la sustancia más detectada en carretera (presente en el 32,4 % de las víctimas mortales). La gravedad de las intoxicaciones detectadas preocupa especialmente a los expertos:

Un 20,3 % de los fallecidos presentaba tasas superiores a los 1,20 g/l (lo que constituye un delito penal) y un 11,6 % presentaba una intoxicación etílica extrema.

Por otro lado, el consumo de estupefacientes creció un 4,5 %. El dato más preocupante lo protagoniza la cocaína, detectada en el 14 % de los conductores fallecidos (un incremento del 4,3 % respecto a 2024). Se trata de la proporción más alta registrada en los informes toxicológicos desde el año 2014, superando con creces al cannabis (8,1 %).

Peatones: los psicofármacos superan por primera vez al alcohol

La memoria anual también pone el foco en los atropellos mortales a peatones. Un 50,9 % de los viandantes fallecidos dio positivo en el examen toxicológico (un 8 % más que en 2024).

Por primera vez en la serie histórica, los psicofármacos (principalmente benzodiacepinas y antidepresivos) se convirtieron en la sustancia más detectada en peatones fallecidos (57,5 %), superando al alcohol (48,3 %) y a las drogas (29,9 %). El perfil mayoritario en este grupo vuelve a ser masculino (67,8 %) y se concentra en la población de 65 años en adelante.

Críticas políticas y descenso de las condenas penales

La presentación del informe ha contado con la participación de figuras clave del sector, quienes han mostrado su honda preocupación ante la gravedad de las estadísticas.

El fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial, Mario Jesús Sanz, calificó los datos de «demoledores» y «difícilmente asumibles». Sanz alertó además sobre una caída drástica en las condenas por delitos de conducción bajo los efectos de sustancias en el último trienio: de casi 50.000 condenas en 2023 se ha pasado a poco más de 31.150 en 2025.

Por su parte, el director general de Tráfico, Pere Navarro, ha lamentado la falta de consenso en el Congreso de los Diputados para sacar adelante la reforma que buscaba reducir la tasa legal de alcohol permitida al volante. Navarro ha afeado el voto en contra del PP y de ERC, criticando que en el panorama actual «el interés público y general no está de moda, priman los intereses particulares y partidistas».