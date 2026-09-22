La combinación asignada a ‘La agonia’ con la numeración 699 resulta agraciada en la jornada benéfica de la organización autónoma

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La Cruz Roja ha celebrado este martes, 22 de septiembre de 2026, una nueva edición de su tradicional sorteo en la ciudad autónoma de Ceuta. Esta cita periódica de carácter social y benéfico permite a los colaboradores y participantes de la entidad verificar los resultados oficiales correspondientes a las participaciones distribuidas. El escrutinio de hoy ha fijado de manera definitiva la combinación ganadora que da derecho a la gestión del premio de la jornada, contribuyendo con su celebración al sostenimiento de la labor comunitaria de la institución.

El resultado de la extracción realizada este viernes ha quedado configurado oficialmente de la siguiente manera:

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Denominación del boleto: La agonia

La agonia Número premiado: 699

Comprobación y gestión del boleto agraciado en Ceuta

Los sorteos locales de la Cruz Roja en Ceuta forman parte de los mecanismos habituales de la organización para recaudar fondos destinados a sus programas de asistencia, inclusión social y atención a colectivos vulnerables en la ciudad autónoma. Las participaciones emitidas cuentan con una denominación tradicional y un número de tres cifras que permiten identificar con claridad el boleto ganador tras el acto de extracción.

Para proceder a la comprobación oficial y a la tramitación del premio, los portadores del boleto agraciado pueden dirigir sus consultas a las vías de atención y puntos de gestión autorizados por la propia Cruz Roja en la localidad. Los participantes que dispongan de la participación identificada bajo el nombre de ‘La agonia’ y la numeración 699 son los beneficiarios del resultado dictaminado en esta fecha.