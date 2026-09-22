Axis colaborará con Palo Alto Networks para proteger infraestructuras críticas frente a amenazas impulsadas por IA mediante defensas avanzadas implementadas directamente en la red perimetral.
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Los parches virtuales darán a las organizaciones tiempo seguro para probar actualizaciones oficiales, mantener la continuidad operativa y reforzar la resiliencia de sus dispositivos conectados.
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Axis Communications ha anunciado hoy que se ha sumado a una iniciativa estratégica, el «Frontier AI Critical Defense Program», creado por Palo Alto Networks para proteger las infraestructuras críticas frente a los ataques impulsados por la IA de Frontier.
Como socio fundador de este programa, Axis colaborará con Palo Alto Networks para ofrecer a sus clientes comunes protecciones avanzadas a nivel de red, diseñadas para mitigar los riesgos asociados a los ataques acelerados por la IA.
La iniciativa permite a Axis coordinarse de forma segura con Palo Alto Networks para desarrollar y proporcionar «parches virtuales» de alta calidad en la capa de red, garantizando que las redes periféricas distribuidas de los clientes permanezcan protegidas frente a las amenazas aceleradas por la IA.