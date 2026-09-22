El acceso a la vivienda en España se enfrenta a un desafío significativo, ya que el principal obstáculo no solo radica en pagar la cuota mensual de la hipoteca, sino en conseguir reunir el capital que la banca no financia. Según un análisis de Gibobs.com, el valor medio de la propiedad adquirida es de 251.506 euros y el préstamo medio concedido es de 195.702 euros, lo que significa que un comprador debe aportar alrededor de 55.800 euros con recursos propios antes de firmar cualquier operación.

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Para ilustrar el esfuerzo real que implica reunir esta cantidad, los hogares españoles destinan de media el 16% de sus ingresos al ahorro, lo que equivale a aproximadamente 300 euros al mes. Esto se traduce en unos 3.600 euros anuales, lo que implica que un comprador tipo necesitaría más de 15 años de ahorro constante y sin imprevistos para reunir únicamente la entrada de un piso, sin contar los gastos asociados a la compraventa.

El CEO de Gibobs.com, Jorge González-Iglesias Baeza, explica que el tiempo de ahorro necesario resalta la dificultad actual para acceder a una vivienda en propiedad. Muchas personas que podrían asumir una cuota mensual no logran reunir el capital inicial en un plazo razonable. Además, el esfuerzo de ahorro varía con la edad: mientras los compradores más jóvenes (18-25 años) pueden requerir poco más de diez años, los de 35 a 45 años podrían necesitar algo más de quince años.

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Este esfuerzo se realiza en un contexto de incremento de precios. Según el Índice de Precios de Vivienda del Instituto Nacional de Estadística, el precio de la vivienda libre aumentó un 12,2% en comparación con el año anterior. La subida de precios afecta particularmente a los compradores más jóvenes, que ingresan al mercado con salarios más bajos.

González-Iglesias Baeza recomienda planificar el ahorro con antelación y comparar las condiciones de financiación, ya que una buena negociación puede reducir significativamente el esfuerzo económico total del proceso de compra de vivienda.