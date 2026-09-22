NUEVA YORK — El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, no asistirá este martes a la recepción que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece a los jefes de Estado y de Gobierno con motivo del inicio de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

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Desde La Moncloa argumentan «motivos de agenda» para justificar la ausencia tras recibir la invitación la pasada semana. Sin embargo, la agenda oficial hecha pública muestra que su último compromiso de la jornada está previsto para las 16:00 horas en Nueva York (22:00 hora española) en un encuentro con los Defensores de los ODS, dejando sin actos previstos la franja coincidente con el evento de Trump (19:00 hora local; 01:00 de la madrugada en España).

La inasistencia se produce en un marco de notables diferencias bilaterales. Las fricciones recientes por la negativa española a elevar el gasto militar en Defensa al 5% del PIB y el rechazo a ceder las bases aéreas en territorio español en el contexto del conflicto con Irán han tensado la relación entre ambos mandatarios, cuyo último encuentro directo se limitó a un breve saludo informal durante la final del Mundial.

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Sánchez centrará sus contactos bilatelares en el ámbito progresista. El miércoles mantendrá un encuentro y desayuno de trabajo con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en la residencia oficial de Gracie Mansion, copatrocinado por la Global Progress Foundation que preside el jefe del Ejecutivo español.