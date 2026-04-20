El número 070, «El Albaricoque», abre la semana de premios y solidaridad

La Cruz Roja de Ceuta ha retomado su actividad este lunes 20 de abril de 2026 con la celebración de su tradicional sorteo benéfico. Como cada inicio de semana, la expectación ha sido máxima entre los ceutíes que, con su participación diaria, permiten que la institución mantenga sus proyectos de asistencia social, socorro y ayuda humanitaria en la ciudad autónoma.

En esta ocasión, el azar ha señalado un número que, en el particular y carismático glosario popular de este sorteo, evoca el sabor de la fruta de temporada.

Resultado del sorteo de la Cruz Roja en Ceuta

Tras la extracción oficial realizada esta tarde en la sede de la organización, el número ganador ha sido:

Número premiado: 070

Dentro de la tradición local que asigna un nombre a cada cifra, el 070 es conocido popularmente como «El Albaricoque». Los portadores de los boletos con esta combinación ya pueden celebrar su acierto y proceder a la gestión de su premio.

Un gesto que se convierte en ayuda

Cada boleto vendido para el sorteo de hoy lunes se traduce en recursos fundamentales para los colectivos más vulnerables. Gracias a la solidaridad de quienes han jugado al 070, Cruz Roja podrá seguir impulsando:

Asistencia Domiciliaria: Mejora de la calidad de vida de las personas mayores y dependientes de Ceuta.

Mejora de la calidad de vida de las personas mayores y dependientes de Ceuta. Éxito Escolar: Entrega de kits educativos y apoyo extraescolar para menores.

Entrega de kits educativos y apoyo extraescolar para menores. Respuesta Inmediata: Fortalecimiento de las unidades de emergencia y preventivos sanitarios.

Fortalecimiento de las unidades de emergencia y preventivos sanitarios. Inserción Laboral: Talleres de formación para personas en situación de desempleo de larga duración.

¿Cómo cobrar el premio?

Si tienes el boleto premiado con el número 070, sigue estas indicaciones:

Sede Central: Puedes acudir a las oficinas de Cruz Roja Española en Ceuta. Vendedores Oficiales: Consulta con cualquiera de los puntos de venta autorizados en la vía pública. Documentación: Recuerda que es obligatorio presentar el boleto físico original. Asegúrate de conservarlo en buen estado, sin tachaduras ni roturas.

Desde la Cruz Roja de Ceuta agradecemos una vez más el compromiso de la ciudadanía. Vuestra participación es la que hace posible que la ayuda no se detenga.