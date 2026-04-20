María Jesús Montero reconoció este lunes en el Senado que no puede afirmar si Vicente Fernández “engañó o no engañó” durante su etapa como presidente de la SEPI, aunque subrayó que mientras estuvo al frente del organismo no constaba ninguna investigación judicial en su contra.

La ex vicepresidenta y ex ministra de Hacienda, María Jesús Montero, admitió este lunes en la comisión de investigación del Senado sobre la SEPI que desconoce si Vicente Fernández actuó de forma irregular durante su etapa como presidente del holding público. En su comparecencia, señaló que no puede asegurar si “engañó o no engañó”, aunque remarcó que, mientras ocupó ese cargo, no estaba siendo investigado por ningún tribunal.

Montero insistió en que la investigación judicial conocida sobre Vicente Fernández se produjo con posterioridad a su salida de la SEPI y recordó que el caso se encuentra bajo secreto de sumario. Días antes, el propio expresidente de la sociedad estatal se acogió a su derecho a no declarar en la comisión del Senado al estar siendo investigado por la Audiencia Nacional.

Durante la sesión, la dirigente socialista también cargó contra el Partido Popular por haberla citado a comparecer en plena precampaña andaluza. Montero sostuvo que su presencia en el Senado responde a una maniobra para apartarla del foco electoral como candidata del PSOE a la Junta de Andalucía y denunció una utilización partidista de la Cámara Alta.

La comparecencia estuvo marcada por la tensión política y por el cruce de reproches entre la exministra y los senadores de la oposición. Montero defendió que, mientras Fernández presidió la SEPI, ningún órgano fiscalizador ni tribunal detectó irregularidades en su gestión, aunque matizó que, a la vista de las informaciones conocidas después, la situación actual es distinta y debe ser esclarecida por la Justicia.

La también candidata socialista en Andalucía fue preguntada además por los préstamos concedidos a Air Europa y Plus Ultra a través del fondo gestionado por la SEPI. Montero reivindicó ambas operaciones y aseguró que fueron legales, avaladas por instancias nacionales y europeas, rechazando las acusaciones de irregularidad lanzadas desde la oposición.

La comisión del Senado sobre la SEPI se enmarca en una ofensiva parlamentaria impulsada por la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta para investigar la gestión del organismo y las sospechas surgidas en torno a antiguos responsables de la entidad. El debate añade presión política en un momento especialmente sensible para Montero por la cercanía del proceso electoral andaluz.