Este lunes 20 de abril de 2026, La Promesa vuelve a la pantalla con el pulso tenso de siempre: intrigas entre pasillos del palacio andaluz, miradas que dicen más de lo que se confiesa y una atmósfera en la que cada gesto puede convertirse en una declaración. Si algo caracteriza a la serie de La 1 / TVE es que, aunque el día parezca avanzar con normalidad, en cuanto se abre una conversación “de cortesía” la trama empieza a torcerse… y las consecuencias no tardan en llegar.

Qué pasará hoy en La Promesa

En el capítulo de hoy, la jornada en el palacio se mueve entre obligaciones sociales y preocupaciones personales. Hay frentes abiertos que no se apagan: ciertos conflictos siguen removiéndose por debajo, y algunos personajes intentan mantener la calma mientras otros no están dispuestos a seguir el guion. La tensión crece cuando lo que parecía una preocupación puntual se transforma en algo más serio, y cuando una decisión —pequeña en apariencia— obliga a mirar atrás o a posicionarse sin rodeos.

A lo largo del episodio, la trama se centra en cómo se gestionan las lealtades y las verdades a medias. Habrá escenas donde el deber choca con el corazón, y donde una conversación puede servir para aclarar… o para abrir nuevas dudas. La Promesa sigue siendo, ante todo, un lugar donde el tiempo no perdona: lo que hoy se siembra puede afectar a todos mañana, y las relaciones dentro del palacio se convierten en un tablero donde cada movimiento tiene precio.

Todo apunta a que el día traerá momentos de tensión y decisiones que marcan un antes y un después. Si estás siguiendo la historia, este episodio se presenta como una de esas piezas que ajusta el mecanismo y deja al espectador con ganas de más.

Dónde y cuándo ver La Promesa

La Promesa se emite en La 1 / TVE a las 17:25 (horario habitual) este lunes 20 de abril de 2026.

¿Te lo vas a perder? En La Promesa, la tranquilidad dura lo que tarda una puerta en cerrarse…