El número 320, «España», protagoniza el sorteo solidario de este martes

La Cruz Roja de Ceuta ha celebrado este martes 21 de abril de 2026 una nueva extracción de su popular sorteo diario. Esta iniciativa, que cuenta con el apoyo incondicional de los ciudadanos, sigue siendo una herramienta fundamental para que la institución pueda dar respuesta a las necesidades sociales y de emergencia en la ciudad autónoma.

En la jornada de hoy, el azar ha querido que el número premiado coincida con uno de los nombres más emblemáticos y significativos de la tradición de este sorteo, cargado de simbolismo para todos los participantes.

Resultado del sorteo de la Cruz Roja en Ceuta

Tras el acto oficial realizado esta tarde, el número afortunado ha sido:

Número premiado: 320

En el glosario tradicional de «motas» y apodos que los ceutíes utilizan para identificar los números, el 320 es conocido popularmente como «España». Los poseedores de boletos con esta cifra ya pueden verificar su premio a través de los canales de la organización.

El impacto de tu colaboración

Participar en este sorteo benéfico permite que la Cruz Roja de Ceuta transforme cada aportación en acciones directas para la comunidad. La recaudación de este martes se destinará a programas clave:

Atención Urgente: Mantenimiento de la red de transporte sanitario y socorros.

Mantenimiento de la red de transporte sanitario y socorros. Proyectos de Inclusión: Ayudas para el pago de suministros y alimentos para familias vulnerables.

Ayudas para el pago de suministros y alimentos para familias vulnerables. Salud y Prevención: Talleres de sensibilización y apoyo psicológico a colectivos específicos.

Talleres de sensibilización y apoyo psicológico a colectivos específicos. Infancia y Juventud: Programas de meriendas y material escolar para menores en riesgo.

¿Cómo gestionar el cobro del premio?

Si tu boleto coincide con el número 320, puedes reclamar tu premio siguiendo estos pasos:

Sede Central: Dirígete a las oficinas de la Cruz Roja en Ceuta. Puntos de Venta: Los vendedores oficiales autorizados pueden facilitar información sobre el proceso de cobro. Estado del Boleto: Es indispensable presentar el resguardo original. Asegúrate de que no esté dañado ni manipulado para garantizar su validez.

Desde la Cruz Roja de Ceuta se agradece una vez más la generosidad de los ceutíes. Gracias a vuestro compromiso, la labor solidaria no se detiene y llega cada día a más personas.