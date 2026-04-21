El campo asturiano no perdona y, en Valle Salvaje, cada paso puede encender una nueva hoguera. Hoy, martes 21 de abril de 2026, La 1/TVE regresa a su drama rural del siglo XIX con ese aroma a secretos bien guardados, miradas que dicen más que las palabras y decisiones que no siempre se pueden deshacer. Si creías que la calma iba a durar, prepara el corazón: aquí las distancias se acortan, las lealtades se ponen a prueba y lo que parece menor suele esconder un problema mayor.

Qué pasará hoy en Valle Salvaje

En el capítulo de hoy, las tensiones vuelven a girar en torno a la familia y a la manera en que el pasado sigue marcando el presente. La jornada promete ser intensa en lo emocional: habrá conversaciones cargadas de subtexto, silencios que pesan y momentos en los que una verdad a medias termina siendo más peligrosa que una mentira completa.

Sin necesidad de grandes estruendos, el conflicto se irá cocinando a fuego lento. Algunos personajes intentarán mantener el control, pero el ambiente rural —esa manera tan particular de vivir el honor, la reputación y la supervivencia— convierte cualquier malentendido en una oportunidad para atacar o para defenderse. A medida que avance la historia, se percibirá una presión creciente: decisiones que afectan a todos, promesas que no terminan de cumplirse y gestos que, vistos con calma, pueden revelar intenciones.

También habrá espacio para los lazos inesperados y las reacciones impulsivas. En Valle Salvaje, cuando alguien cree tener la respuesta, suele aparecer una nueva pregunta que complica el camino. El martes llega con esa sensación de “esto acaba de empezar”, justo cuando parece que todo estaba encaminado.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

Valle Salvaje se puede ver en La 1 / TVE a las 16:30 (horario habitual).

Si hoy te apetece volver a la Asturias del XIX y ponerte al día con los giros que se cuecen en cada conversación, no te lo pierdas: La 1/TVE te espera a las 16:30 para seguir descubriendo qué secretos sostienen —y cuáles terminan por derrumbar— el mundo de los suyos.