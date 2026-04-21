La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado una sentencia histórica que marca un precedente en el conflicto legal entre los Testigos de Jehová y sus exadeptos. El tribunal ha determinado que expresiones como «secta destructiva» o la denuncia de un «control excesivo sobre la vida de los fieles» no constituyen un delito, al estar amparadas por el derecho fundamental a la libertad de expresión.

El fallo judicial: Libertad de expresión frente al derecho al honor

La Sección 29 de la Audiencia Civil ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la congregación contra la sentencia original de diciembre de 2023. Los magistrados consideran que, aunque las afirmaciones de la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová puedan resultar «molestas o hirientes» para la organización religiosa, prevalece el derecho de los ciudadanos a informar y opinar sobre su experiencia personal.

«Prevalece el derecho a la libertad de expresión y de información frente al derecho al honor, incluso si algunas expresiones resultan inexactas o exageradas.» — Fragmento de la resolución judicial.

Puntos clave de la resolución

La Audiencia de Madrid fundamenta su decisión en los siguientes pilares:

Labor Social y de Apoyo: La actuación de la asociación de víctimas se sitúa en el ámbito del acompañamiento y la reconstrucción de vínculos familiares dañados.

La actuación de la asociación de víctimas se sitúa en el ámbito del acompañamiento y la reconstrucción de vínculos familiares dañados. Ausencia de Delito de Odio: Los jueces descartan que las críticas busquen la extinción de la fe; más bien, pretenden informar sobre las consecuencias que el acercamiento a esta confesión puede tener en la vida de las personas.

Los jueces descartan que las críticas busquen la extinción de la fe; más bien, pretenden informar sobre las consecuencias que el acercamiento a esta confesión puede tener en la vida de las personas. Denominación de «Víctima»: El tribunal valida que los exmiembros se autodefinan como «víctimas», ya que sus críticas nacen del deseo de recuperar relaciones afectivas con familiares que aún permanecen dentro de la organización.

Contexto de un conflicto prolongado

Esta es la segunda sentencia de la audiencia madrileña en este sentido, pero la primera que responde directamente a una demanda contra la asociación de víctimas como colectivo. El abogado Carlos Bardavío, representante de los exadeptos, subraya la importancia de este fallo en un escenario donde la congregación ha sido acusada por exmiembros de encubrir abusos y propiciar el aislamiento social de quienes abandonan el grupo.

Próximos pasos judiciales: A pesar de este revés para los Testigos de Jehová, la batalla legal continúa. El próximo 12 de mayo está previsto un nuevo juicio en Torrejón de Ardoz contra el expresidente de la asociación de víctimas, Israel Flórez, en el marco de una serie de denuncias cruzadas que aún esperan resolución definitiva.