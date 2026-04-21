Vuelta a empezar en el palacio andaluz de La Promesa. Este martes, 21 de abril de 2026, la tensión vuelve a sentirse en cada pasillo: lo que se da por hecho empieza a tambalearse y las palabras—medidas o directas—pueden cambiarlo todo. Porque en la trama de época de TVE, una confesión a tiempo o una omisión a destiempo no solo afecta a un personaje, sino a todo el equilibrio familiar.

Entre formalidades y emociones contenidas, los protagonistas se enfrentan a decisiones que no admiten segundas oportunidades. Habrá conversaciones con doble intención, gestos que parecen inocentes pero cargados de significado y un clima donde la confianza se pone a prueba una vez más. Y, como suele ocurrir en la serie, cuando parece que algo se encauza… aparece un detalle que obliga a mirar atrás y a replantearse el futuro.

Qué pasará hoy en La Promesa

En el capítulo de hoy, el palacio se convierte en escenario de nuevas tensiones. Las intrigas siguen abiertas y cada personaje intenta proteger lo suyo, aunque para lograrlo tenga que negociar con la verdad o con lo que los demás están dispuestos a creer. Sin entrar en revelaciones definitivas, sí se percibe el pulso de una jornada marcada por malentendidos y por el peso de lo que se dice (o se calla) en momentos clave.

La historia avanzará con el contraste habitual de La Promesa: por un lado, el orden de un entorno tradicional; por otro, la realidad emocional que empuja a los protagonistas a actuar. Habrá escenas pensadas para dejar al espectador alerta: miradas que se sostienen más de lo normal, reacciones que llegan tarde, y una sensación constante de que las piezas no terminan de encajar del todo.

Todo apunta a que hoy será un día de decisiones delicadas, con consecuencias que pueden extenderse más allá del dormitorio, el comedor o el despacho. Porque en un palacio donde el pasado pesa, cualquier cambio—aunque parezca pequeño—puede provocar un nuevo golpe en cadena.

Dónde y cuándo ver La Promesa

La Promesa se emite en La 1 / TVE a las 17:25 (horario habitual). Si te gusta seguir la historia a la misma hora, no te pierdas este martes 21 de abril de 2026.

Y tú, ¿crees que hoy se abrirá una vía hacia la calma… o que el palacio guarda todavía algún secreto listo para estallar?