El número 236, «La Sangre», protagoniza el sorteo de este martes

La Cruz Roja de Ceuta ha celebrado este martes 28 de abril de 2026 una nueva extracción de su emblemático sorteo diario. Esta iniciativa, consolidada como una de las tradiciones más queridas y solidarias de la ciudad autónoma, permite que la institución mantenga operativos sus diversos programas de asistencia social y emergencias.

En la jornada de hoy, el azar ha señalado un número que, en el histórico glosario popular de «motas» ceutíes, lleva un nombre de fuerte carga simbólica para la propia organización.

Resultado del sorteo de la Cruz Roja en Ceuta

Tras el acto oficial realizado esta tarde, el número agraciado ha sido:

Número premiado: 236

Según la tradición local, el 236 es conocido popularmente como «La Sangre». Los poseedores de los boletos con esta cifra ya pueden realizar la comprobación oficial para gestionar su premio.

Tu participación salva vidas

Cada boleto adquirido es una contribución directa a la labor humanitaria. Gracias a la solidaridad de quienes han participado hoy, Cruz Roja Ceuta podrá seguir financiando:

Donación y Salud: Campañas de sensibilización y apoyo logístico en materia sanitaria.

Campañas de sensibilización y apoyo logístico en materia sanitaria. Inclusión Social: Atención a personas sin hogar y familias en situación de vulnerabilidad extrema.

Atención a personas sin hogar y familias en situación de vulnerabilidad extrema. Mayores: Programas de acompañamiento y servicios de teleasistencia domiciliaria.

Programas de acompañamiento y servicios de teleasistencia domiciliaria. Infancia: Proyectos de apoyo escolar y meriendas para menores de la ciudad.

¿Cómo cobrar el premio?

Si tienes el boleto premiado con el número 236, puedes reclamarlo siguiendo estas pautas:

Sede de Cruz Roja: Acude a la oficina principal de Cruz Roja Española en Ceuta. Puntos de Venta: Los vendedores oficiales autorizados repartidos por la ciudad pueden informarte sobre el procedimiento de cobro. Documentación: Es obligatorio presentar el boleto físico original. Asegúrate de conservarlo en perfecto estado, ya que es el único documento válido para acreditar el acierto.

Desde la Cruz Roja de Ceuta agradecemos una vez más el compromiso de los ciudadanos. Vuestra pequeña aportación diaria hace posible una gran labor colectiva.