Comprueba la combinación ganadora y los ‘Soles’ del gran sorteo europeo de este martes

El sorteo de Eurojackpot, la lotería que une a 16 naciones europeas, ha celebrado hoy martes 28 de abril de 2026 una nueva extracción con botes que pueden cambiar la vida de cualquier participante. En España, este sorteo es comercializado por la ONCE y compite en popularidad con otros grandes juegos europeos gracias a sus elevadas probabilidades de premio en sus múltiples categorías.

A continuación, te detallamos la combinación ganadora de la jornada de hoy:

Combinación ganadora del Eurojackpot

Los números agraciados en el sorteo de este martes son:

• Números: 19 – 20 – 41 – 43 – 46

• Soles: 05 – 07

¿Cómo se juega al Eurojackpot?

Si eres nuevo en este sorteo, aquí tienes los detalles clave de su funcionamiento:

• Mecánica: Se seleccionan 5 números de una tabla de 50 (del 1 al 50) y 2 soles de una tabla de 12 (del 1 al 12).

• Precio: El coste de cada apuesta sencilla en España es de 2 €.

• Sorteos: Se celebran dos veces por semana, cada martes y viernes a las 21:00h en Helsinki (Finlandia).

• Botes: El bote mínimo garantizado es de 10 millones de euros, pudiendo alcanzar un tope máximo de hasta 120 millones.

Categorías de premios y probabilidades

El Eurojackpot destaca por ofrecer 12 categorías de premios distintas, lo que aumenta las posibilidades de obtener algún tipo de retorno. Se obtienen premios desde acertar únicamente 2 números y 1 sol.

Información sobre el cobro de premios

Si has resultado agraciado en el sorteo de hoy, ten en cuenta lo siguiente:

1. Plazo: Los premios de la ONCE caducan a los 30 días naturales a partir del día siguiente al sorteo.

2. Dónde cobrar: * Premios menores: Se pueden cobrar en los puntos de venta oficiales de la ONCE o a través de los vendedores autorizados.

• Premios mayores: Deberás acudir a las entidades bancarias colaboradoras o a las delegaciones territoriales de la ONCE.

3. Hacienda: Los premios superiores a 40.000 € están sujetos a un gravamen del 20% sobre el importe que exceda de esa cantidad.

Nota: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y vinculante es la que proporciona la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).