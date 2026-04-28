Comprueba la combinación ganadora y las estrellas del sorteo europeo de este martes

El sorteo de Euromillones ha vuelto a repartir ilusión en los nueve países participantes este martes 28 de abril de 2026. Con un bote millonario en juego, la combinación extraída hoy en París podría cambiar la vida de cualquier jugador en Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido o Suiza.

A continuación, te detallamos los números premiados y los datos clave de la jornada.

Combinación ganadora de Euromillones

Los números y estrellas agraciados en el sorteo de hoy son:

• Números: 26 – 29 – 41 – 46 – 47

• Estrellas: 08 – 09

El Millón (Solo en España)

Como cada martes y viernes, el sorteo de Euromillones incluye en España el juego asociado de «El Millón». Este código alfanumérico, impreso en cada resguardo validado en territorio nacional, otorga un premio directo de 1.000.000 de euros a un único acertante.

• Código premiado: [Consulta tu boleto en la web oficial]

¿Cómo funciona el sorteo?

Participar en Euromillones es sencillo, pero las posibilidades de premio son muy amplias debido a sus múltiples categorías:

• Dinámica: Se eligen 5 números (del 1 al 50) y 2 estrellas (del 1 al 12).

• Precio: Cada apuesta tiene un coste de 2,50 € en España (2 € destinados al sorteo principal y 0,50 € para «El Millón»).

• Premios: El 50% de la recaudación se destina a premios. Si no hay acertantes de primera categoría (5 números + 2 estrellas), el bote se acumula para el siguiente sorteo.

Información sobre el cobro de premios

Si tu boleto ha resultado premiado, recuerda seguir estos pasos para gestionar el cobro:

1. Premios inferiores a 2.000 €: Puedes cobrarlos en cualquier administración oficial de Loterías y Apuestas del Estado a partir de mañana.

2. Premios superiores a 2.000 €: El cobro debe tramitarse a través de las entidades bancarias autorizadas (BBVA o CaixaBank).

3. Caducidad: Tienes un plazo máximo de 3 meses para reclamar tu premio. Una vez transcurrido este tiempo, el importe caduca.

Nota: Esta información es de carácter provisional. Te recomendamos verificar siempre tus números en la lista oficial de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).