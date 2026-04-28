Comprueba la combinación ganadora y los números premiados de la Bonoloto

La Bonoloto ha vuelto a repartir suerte este martes 28 de abril de 2026. Como uno de los sorteos más populares y accesibles de España, miles de personas han validado sus boletos con la esperanza de alcanzar el premio de primera categoría.

A continuación, te facilitamos la combinación ganadora extraída en el sorteo de hoy:

Combinación ganadora de la Bonoloto

Los números agraciados en la jornada de este martes han sido:

• Números: 04 – 17 – 33 – 40 – 45 – 47

• Número Complementario: 19

• Reintegro: 6

¿Cómo jugar a la Bonoloto?

Si quieres participar en los próximos sorteos, estos son los puntos clave que debes conocer:

• Apuesta Simple: Debes elegir 6 números entre el 1 y el 49. El precio de cada apuesta es de 0,50 €, aunque el importe mínimo del boleto para que sea válido es de 1 € (dos apuestas).

• Apuesta Múltiple: Tienes la opción de seleccionar hasta 11 números, lo que aumenta exponencialmente tus probabilidades de acierto, aunque también el coste del boleto.

• Modalidades de juego:

• Diario: Participas solo en el sorteo del día en que validas el boleto.

• Semanal: Juegas con la misma combinación en todos los sorteos restantes de la semana (de lunes a domingo).

Reparto de premios

La Bonoloto destina el 55% de la recaudación a premios. Las categorías se dividen según los aciertos:

1. 1ª Categoría: 6 aciertos.

2. 2ª Categoría: 5 aciertos + el número complementario.

3. 3ª Categoría: 5 aciertos.

4. 4ª Categoría: 4 aciertos.

5. 5ª Categoría: 3 aciertos (premio fijo de 4 €).

6. Reintegro: Se devuelve el importe de la apuesta (0,50 € por apuesta premiada).

Información sobre el cobro

• Premios inferiores a 2.000 €: Puedes cobrarlos en cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado a partir de mañana.

• Premios superiores a 2.000 €: Deberás acudir a entidades bancarias autorizadas (BBVA o CaixaBank).

• Caducidad: No olvides que tienes un plazo de 3 meses para reclamar tu premio.

Nota: Esta información es de carácter provisional. La única lista oficial y vinculante es la que proporciona la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).