Martes, 1 de septiembre de 2026: AEMET prevé un 100% de probabilidad de precipitación en Ceuta; jornada de cielos cargados y lluvia escasa.

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La previsión oficial sitúa las máximas en 26°C y las mínimas en 21°C, con sensaciones térmicas próximas a esos valores. Sopla viento del NE a 20 km/h, y la humedad oscila entre el 80% y el 100%, lo que explica el cielo cubierto y la atmósfera húmeda.

Previsión para los próximos días

El miércoles, 2 de septiembre, AEMET anuncia muy nuboso con lluvia escasa, máximas de 26°C y mínimas de 22°C; el viento del NE aumenta a 25 km/h. El jueves, 3 de septiembre, la situación se mantiene con muy nuboso y lluvia escasa, 26°C de máxima y 22°C de mínima; el viento gira al E y sopla a 20 km/h. Para el viernes, 4 de septiembre, AEMET indica máxima de 25°C y mínima de 21°C; en los datos facilitados no se especifica estado del cielo ni la velocidad del viento.

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Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 26°C

26°C Temperatura mínima: 21°C

21°C Estado del cielo: Cubierto con lluvia escasa

Cubierto con lluvia escasa Viento: NE, 20 km/h

NE, 20 km/h Probabilidad de precipitación: 100%

100% Humedad: máxima 100% y mínima 80%

máxima 100% y mínima 80% Índice UV máximo: 8

Recomendaciones

Lleve paraguas o una prenda impermeable pese a que las lluvias sean escasas. Con un índice UV máximo de 8, use gafas de sol y fotoprotector si va a estar al aire libre. Si el viento del NE le afecta, ajuste la ropa; por la noche y al amanecer, considere un abrigo ligero ante la mínima de 21°C.

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