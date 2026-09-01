La Comisión Ejecutiva Regional enmarca su participación en una movilización pacífica tras semanas de escucha activa a la militancia y defiende que no existe contradicción entre el respeto a los derechos humanos y la exigencia de seguridad.

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CEUTA.– La Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Ceuta ha anunciado formalmente que se sumará a la manifestación convocada para el próximo día 2. La decisión, trasladada a toda la militancia, responde a un proceso de escucha activa durante las últimas semanas con el objetivo de dar respuesta directa al sentir, las necesidades y el malestar actual de la ciudadanía ceutí.

Desde la formación socialista han subrayado la idoneidad de estar presentes en la movilización bajo una premisa clara: «Somos socialistas y somos ceutíes, y no existe ninguna contradicción entre ambas cosas». El partido defiende que el rechazo firme a la xenofobia y el respeto estricto a los derechos humanos son perfectamente compatibles con la exigencia de un control efectivo de la frontera, mayor seguridad y la pronta recuperación de la normalidad en la ciudad.

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Sin discrepancias con la dirección nacional

Para evitar interpretaciones en clave nacional, el PSOE ceutí ha matizado expresamente que su presencia en la marcha obedece a una realidad estrictamente local:

Lealtad de partido: No supone ninguna discrepancia con la dirección del PSOE ni con el Gobierno de España.

No supone ninguna discrepancia con la dirección del PSOE ni con el Gobierno de España. Respaldo institucional: Tampoco cuestiona la labor del Delegado del Gobierno, sino que busca sumar desde el conocimiento directo del día a día de la ciudad.

Tampoco cuestiona la labor del Delegado del Gobierno, sino que busca sumar desde el conocimiento directo del día a día de la ciudad. Autonomía local: Reivindican que la acción política en Ceuta debe responder prioritariamente a la realidad que se vive en el territorio.

Líneas rojas: convivencia y condena a la violencia

La Ejecutiva Regional ha hecho hincapié en que su asistencia se circunscribe de manera estricta a una movilización pacífica, cívica y respetuosa. En este sentido, la formación ha vuelto a marcar como límite innegociable cualquier tipo de crispación o violencia.

“Reiteramos nuestra condena firme y sin matices ante cualquier forma de violencia, venga de donde venga y se dirija contra quien se dirija. Agresiones físicas o verbales, insultos, amenazas o intimidaciones. Contra nuestros policías, periodistas o representantes políticos. Hoy, más que nunca, Ceuta merece respeto y unión”, remarca el comunicado.

Un compromiso con la ciudadanía

Aunque reconocen los avances logrados hasta el momento por las distintas administraciones, los socialistas insisten en que no son ajenos al hartazgo ni a la preocupación que se respira en las calles, recordando que «la defensa de Ceuta y la exigencia de soluciones no son patrimonio de ninguna sigla».

Con este paso, el PSOE de Ceuta reafirma su vocación de permanecer al lado de los vecinos en la búsqueda de soluciones eficaces y rápidas, concluyendo que en momentos de dificultad su lugar natural está junto a la sociedad ceutí.