El Ministerio de Educación concede subvenciones para la escolarización del primer ciclo de educación infantil en Ceuta.

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El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha aprobado la concesión directa de subvenciones destinadas a la escolarización del primer ciclo de educación infantil en las ciudades de Ceuta y Melilla. Esta medida se enmarca dentro de las competencias del Ministerio en materia educativa en ambas ciudades autónomas.

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El objetivo de estas subvenciones es garantizar la implantación, funcionamiento y financiación de las escuelas infantiles públicas del primer ciclo de educación infantil que dependen de los gobiernos de Ceuta y Melilla. La escolarización temprana es considerada de especial relevancia, ya que el primer ciclo de educación infantil se configura como un periodo decisivo para asentar los cimientos educativos que permitirán la continuación del aprendizaje.

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Estas subvenciones forman parte de un conjunto de medidas destinadas a reforzar la cohesión territorial y atender a circunstancias territoriales singulares, asegurando así la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación desde las primeras etapas.

La disposición se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 15/10/2026 (referencia BOE-A-2026-21452).