El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de oposición libre y las bases han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

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La Ciudad Autónoma de Ceuta ha aprobado una nueva oferta de empleo público destinada a cubrir cuatro plazas de Técnico de Educación Infantil como personal funcionario de carrera. La convocatoria, correspondiente a la acumulación de las Ofertas de Empleo Público de los años 2024 y 2025, se canalizará a través del sistema de oposición en turno libre, según recogen las bases publicadas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta (BOCCE).

Requisitos de acceso Para optar a una de las vacantes, las personas aspirantes deberán contar con la titulación de Técnico Superior en Educación Infantil, tener la nacionalidad española o de un Estado miembro de la Unión Europea, haber cumplido los 16 años y no superar la edad de jubilación forzosa. Asimismo, se requiere capacidad funcional para el desempeño del puesto, no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio público y aportar el certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales.

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Plazo de entrega de solicitudes y bonificaciones El periodo de presentación de instancias constará de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Las solicitudes podrán tramitarse en las oficinas del Registro General de la Ciudad Autónoma mediante cita previa o a través de la sede electrónica.

Respecto a las tasas de examen, se fija una exención del 100% para personas en situación de desempleo de al menos un mes (cumpliendo los requisitos de renta establecidos), víctimas de violencia de género y aspirantes con una discapacidad igual o superior al 33%. Para los miembros de familias numerosas se contempla una bonificación del 50%.

Estructura de las pruebas y bolsa de empleo El proceso selectivo constará de tres ejercicios de carácter eliminatorio:

Primer ejercicio: Desarrollo por escrito de dos temas elegidos al azar (uno por cada grupo del temario) en un máximo de tres horas, seguido de lectura pública. Se requiere una calificación mínima de 5 puntos sobre 10 en cada tema.

Desarrollo por escrito de dos temas elegidos al azar (uno por cada grupo del temario) en un máximo de tres horas, seguido de lectura pública. Se requiere una calificación mínima de 5 puntos sobre 10 en cada tema. Segundo ejercicio: Resolución por escrito de un supuesto práctico ligado a las funciones del puesto, también con una duración máxima de tres horas y lectura pública ante el Tribunal Calificador.

Resolución por escrito de un supuesto práctico ligado a las funciones del puesto, también con una duración máxima de tres horas y lectura pública ante el Tribunal Calificador. Tercer ejercicio: Cuestionario tipo test de 100 preguntas sobre aptitudes intelectuales (con penalización de 0,33 puntos por respuesta errónea) y una prueba competencial para la evaluación actitudinal y emocional.

El orden de actuación de las personas opositoras se iniciará por la letra ‘U’. La calificación final vendrá determinada por la media aritmética de los dos primeros ejercicios, habiendo superado previamente la prueba competencial. Los aspirantes que aprueben al menos el primer ejercicio y no obtengan plaza pasarán a formar parte de una bolsa de trabajo para la cobertura de necesidades temporales de personal interino.