Ceuta podrá recibir subvenciones estatales para zonas de mercado residencial tensionado, según el nuevo Real Decreto 851/2026.

Lee tambien: Subvenciones para educación infantil en Ceuta

El Real Decreto 851/2026, publicado recientemente, regula la concesión de subvenciones directas a las comunidades autónomas y ciudades autónomas, como Ceuta, que hayan declarado zonas de mercado residencial tensionado. Esta medida busca abordar los problemas de acceso a la vivienda asequible en áreas donde la oferta es insuficiente para satisfacer la demanda.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

A quién afecta

La disposición afecta a las comunidades autónomas y ciudades autónomas, incluyendo Ceuta, que hayan identificado y declarado zonas de mercado residencial tensionado. Estas zonas son aquellas donde existe un riesgo significativo de que la oferta de vivienda no sea suficiente para la población en condiciones asequibles.

Lee tambien: El Consejo de Ministros analiza las medidas urgentes para Ceuta y la declaración de zonas catastróficas por los incendios

Cuantía

Los fondos estatales transferidos a Ceuta tendrán carácter adicional y finalista respecto a la financiación ordinaria del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Estos fondos no podrán ser imputados a la aportación que Ceuta deba realizar en el marco del régimen de cofinanciación previsto en dicho Plan.

Desde cuándo

El real decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, lo que implica que las medidas podrán ser implementadas de inmediato.

La disposición se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 22/10/2026 (referencia BOE-A-2026-21951).