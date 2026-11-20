Ceuta, 20 de noviembre de 2026. — El Gobierno de Ceuta ha solicitado un refuerzo “notable y notorio” de los efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de cara a las próximas fiestas navideñas, con una presencia policial especialmente visible en las calles y en las áreas de mayor concentración de público.

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La petición fue trasladada por el consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, al delegado del Gobierno, David de la Encina, durante la reunión de la Junta Local de Seguridad celebrada este jueves en el Palacio de la Asamblea, en la que también participaron mandos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local.

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Claves del dispositivo de seguridad abordado

Foco en el ocio y la restauración: Gaitán pidió prestar una atención especial al entorno del Poblado Marinero , así como al resto de zonas de ocio, restauración y entretenimiento que incrementarán su afluencia durante las semanas navideñas.

Gaitán pidió prestar una atención especial al entorno del , así como al resto de zonas de ocio, restauración y entretenimiento que incrementarán su afluencia durante las semanas navideñas. Contexto tras el episodio de julio: El consejero vinculó la necesidad de transmitir tranquilidad y seguridad a la ciudadanía a las circunstancias excepcionales que atraviesa Ceuta a raíz de la entrada irregular masiva ocurrida los pasados 30 y 31 de julio , y agradeció la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y del Ejército.

El consejero vinculó la necesidad de transmitir tranquilidad y seguridad a la ciudadanía a las circunstancias excepcionales que atraviesa Ceuta a raíz de la entrada irregular masiva ocurrida los pasados , y agradeció la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y del Ejército. Plan de comercio seguro: Desde la Delegación del Gobierno se ha señalado que la alta densidad de personas en calles de mayor tránsito, mercadillos y áreas comerciales se abordará mediante la coordinación policial —extensiva también a la frontera y al puerto— y la intensificación del Plan de Comercio Seguro (activo de finales de noviembre a principios de enero) para prevenir hurtos, robos con violencia o con fuerza y fraudes.

Desde la Delegación del Gobierno se ha señalado que la alta densidad de personas en calles de mayor tránsito, mercadillos y áreas comerciales se abordará mediante la coordinación policial —extensiva también a la frontera y al puerto— y la intensificación del (activo de finales de noviembre a principios de enero) para prevenir hurtos, robos con violencia o con fuerza y fraudes. Elecciones del 29 de noviembre: El encuentro sirvió además para revisar el dispositivo de seguridad previsto para la jornada electoral del próximo 29 de noviembre, con el objetivo de que los comicios se celebren con normalidad y garantías tanto para los votantes como para el desarrollo del proceso.

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