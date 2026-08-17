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Telecinco ya prepara la tercera edición de Supervivientes All Stars, que regresará en septiembre con antiguos participantes del reality dispuestos a enfrentarse de nuevo a las duras condiciones de los Cayos Cochinos. Mediaset confirmó en junio el regreso del formato, aunque por el momento la cadena no ha anunciado oficialmente el casting completo de concursantes.

La nueva temporada llegará pocos meses después del final de Supervivientes 2026, edición que terminó en junio. La intención de Telecinco es volver a apostar por uno de sus formatos de entretenimiento más reconocibles para reforzar su programación del inicio del curso televisivo.

El concepto de All Stars vuelve a basarse en recuperar a famosos que ya participaron anteriormente en Supervivientes y ofrecerles una segunda oportunidad en Honduras, con pruebas, convivencia y condiciones de supervivencia todavía más exigentes.

Telecinco ya ha comenzado a promocionar la nueva edición bajo el lema «Cambia el juego», una frase que apunta a novedades en la mecánica del concurso y posibles modificaciones respecto a las temporadas anteriores.

Telecinco todavía no ha anunciado el casting oficial

Aunque en redes sociales y medios especializados circulan numerosos nombres, Telecinco todavía no ha confirmado oficialmente la lista definitiva de participantes de Supervivientes All Stars 2026. La web oficial del programa mantiene por ahora la información centrada en el regreso del formato y en sus anteriores ediciones.

Por tanto, los nombres que aparecen actualmente en quinielas y castings ideales deben considerarse candidatos deseados o posibles participantes, pero no concursantes confirmados.

Entre los perfiles que más interés generan se encuentran antiguos ganadores, finalistas y protagonistas de ediciones especialmente recordadas.

Rosa Benito

Rosa Benito, ganadora de Supervivientes 2011, figura entre los nombres más reclamados para una eventual vuelta al programa.

La colaboradora televisiva protagonizó una de las ediciones más recordadas del formato y su regreso supondría volver a ver en Honduras a una vencedora histórica.

María Jesús Ruiz

María Jesús Ruiz participó en Supervivientes 2018 y también aparece entre los perfiles que podrían aportar experiencia y personalidad a una edición formada exclusivamente por antiguos concursantes.

La modelo y colaboradora cuenta además con una amplia trayectoria en realities de televisión.

Ángel Cristo

Ángel Cristo Jr. protagonizó algunos de los momentos más comentados de Supervivientes 2024.

Su paso por Honduras estuvo marcado por enfrentamientos, polémicas y situaciones que generaron numerosos titulares, por lo que una eventual incorporación a All Stars tendría un importante componente televisivo.

José Carlos Montoya

José Carlos Montoya se convirtió en uno de los personajes televisivos más conocidos tras su participación en La isla de las tentaciones y posteriormente en Supervivientes 2025.

Su personalidad y su capacidad para generar momentos virales hacen que sea uno de los nombres que más aparecen en los castings ideales de los seguidores.

Omar Montes

Omar Montes ganó Supervivientes 2019 y desde entonces se ha consolidado como cantante y personaje habitual del entretenimiento.

Su regreso supondría incorporar al concurso a uno de los campeones más populares de los últimos años.

Albert Álvarez

Albert Álvarez terminó como subcampeón de Supervivientes 2019 después de destacar especialmente en las pruebas físicas.

Su perfil deportivo encajaría con una edición que pretende recuperar concursantes competitivos y con experiencia en las exigencias del formato.

Rocío Flores

Rocío Flores participó en Supervivientes 2020 y alcanzó la parte final del concurso.

Desde entonces ha continuado vinculada al universo televisivo y a los programas relacionados con realities, lo que hace que su nombre vuelva a aparecer regularmente entre los candidatos deseados.

Anabel Pantoja

Anabel Pantoja fue una de las grandes protagonistas de Supervivientes 2022.

Su regreso a Honduras tendría un importante atractivo para Telecinco por su popularidad y por el seguimiento mediático que genera habitualmente todo lo relacionado con su vida personal y profesional.

Gorka Ibarguren

Gorka Ibarguren destacó en Supervivientes 2024 por su fortaleza física y capacidad para afrontar las pruebas.

Su perfil competitivo podría encajar perfectamente en una edición All Stars, donde la experiencia previa puede resultar determinante.

Miriam Saavedra

Miriam Saavedra ya conoce las condiciones de Honduras después de participar en Supervivientes 2016.

Posteriormente reforzó su popularidad en otros formatos de televisión, por lo que también aparece entre los nombres que podrían aportar personalidad y experiencia al concurso.

Raquel Bollo

Raquel Bollo formó parte de Supervivientes 2007, una de las primeras etapas del formato en Telecinco.

Su regreso significaría recuperar a una concursante de una generación muy diferente a la mayoría de los participantes actuales.

Lucía Parreño

Lucía Parreño participó en Supervivientes 2015 después de darse a conocer en Gran Hermano.

Su trayectoria en diferentes realities la convierte en otro perfil habitual cuando se plantean posibles regresos al formato.

Ignacio de Borbón

Ignacio de Borbón participó en Supervivientes 2022 y destacó por su rendimiento en las pruebas y su adaptación a las condiciones del concurso.

El modelo y creador de contenido es otro de los candidatos que aparecen en las quinielas de aficionados al programa.

Leticia Sabater

Leticia Sabater compitió en Supervivientes 2017 y su regreso supondría incorporar nuevamente a uno de los personajes más reconocibles y excéntricos del panorama televisivo español.

Hugo Sierra

Hugo Sierra llegó a la final de Supervivientes 2020 y demostró una elevada capacidad para resistir las condiciones de la isla.

Su experiencia y carácter competitivo le convierten en uno de los perfiles que mejor encajarían en la filosofía de una edición All Stars.

Gianmarco Onestini

Gianmarco Onestini fue subcampeón de Supervivientes 2021 y también cuenta con experiencia en otros realities.

El italiano protagonizó numerosos momentos durante su paso por el concurso y continúa siendo un rostro conocido para la audiencia habitual de Telecinco.

Septiembre, el mes previsto para el regreso

Mediaset ya utilizó septiembre para estrenar la segunda edición de Supervivientes All Stars en 2025, cuando 14 antiguos concursantes regresaron a Honduras para competir en condiciones más extremas.

La tercera edición seguirá la misma filosofía y volverá a los Cayos Cochinos con rostros conocidos por los espectadores.

Ahora, la principal incógnita está en conocer quiénes formarán finalmente parte del casting. Telecinco deberá comenzar a anunciar oficialmente los concursantes antes del estreno, por lo que los próximos días serán clave para comprobar cuáles de los nombres que circulan en las quinielas terminan viajando realmente a Honduras.